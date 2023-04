Tremendo incidente con due morti e un ferito grave. Dalle prime informazioni sono diverse le macchine coinvolte nel terribile sinistro avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 14 aprile. Purtroppo ci sono due vittime e almeno una persona ha riportato conseguenze che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Luogo dell’incidente è Torricella in Sabina, piccolo comune di appena mille anime in provincia di Rieti.

Il sinistro è avvenuto sulla Salaria tra Roma e Rieti al km 61 tra Ornaro e San Giovanni Reatino, pochi chilometri a sud del capoluogo sabino. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma è probabile che la pioggia caduta nelle ultime ore abbia contribuito a rendere scivoloso l’asfalto.

La pioggia intensa poi l’impatto frontale: due morti

A quanto si apprende nelle ultime ore la pioggia intensa si è abbattuta sul luogo in cui è avvenuto l’incidente. L’asfalto è stato dunque reso scivoloso. Secondo una ricostruzione tre veicoli, un’automobile, una minicar e un furgoncino si sarebbero scontrati frontalmente. L’impatto è stato fortissimo e non ha lasciato scampo a due persone. Un’altra è stata trasportata in gravi condizioni dall’eliambulanza in ospedale.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, unità del 118 e forze dell’ordine. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per Roma e Rieti. I resti delle auto coinvolte sono infatti finiti su tutta la carreggiata e la pioggia non aiuta a rendere agevoli le operazioni di ripristino della viabilità.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato un sorpasso azzardato, ma è ancora presto per dirlo. Come detto, l’asfalto bagnato potrebbe aver fatto perdere ad uno degli automobilisti il controllo del proprio mezzo e di qui la carambola fatale.

