Sono fissati per domani in funerali di Silvio Berlusconi, la salma sarà accolta nel Duomo della sua Milano: a 24 ore dalla notizia della scomparsa dell’ex premier e fondatore di Mediaset il figlio Pier Silvio, l’erede designato dell’impero mediatico berlusconiano, ha voluto scrivere un messaggio diffuso su tutti i canali del Biscione. Ieri pomeriggio il feretro di Berlusconi è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore. Ad accoglierlo al cancello molte persone e alcuni simpatizzanti con bandiere di Forza Italia.

Un amore, quello della gente, che è sempre stato la benzina della quale si è animato il motore di Silvio Berlusconi; un uomo discusso ma in grado di imprimere un’impronta indelebile sugli ultimi 30 anni di vita politica, e non solo, italiana. Ora la sua eredità, pesantissima, andrà in mano ai figli che avranno il compito di continuare l’opera paterna.





Silvio Berlusconi, il messaggio commovente del figlio Pier Silvio

Un’opera grandiosa, come scrive Pier Silvio che ha affidato i suoi pensieri ad un messaggio: “Cara Mediaset, carissimi tutti. Sento il bisogno di scrivervi perché so quanto è importante per mio padre farvi sapere l’amore e l’orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti voi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva: “Sono orgoglioso di te e di quello che fai”. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla”.

E ancora: “È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore vi ha sempre amato tutti, uno per uno e adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare con entusiasmo e rispetto”.

Quindi conclude: “Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un gruppo ancora più forte e ancora più vivo, lo dobbiamo fare per Mediaset, per tutti noi, ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore”.