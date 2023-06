È passata una settimana esatta dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e ora vengono a galla nuove verità sul testamento. Secondo una stima approssimativa il patrimonio dell’ex premier (compresi gli immobili e tutte le aziende di cui Berlusconi era a capo) sarebbe intorno ai 6,7 miliardi di euro: una cifra da capogiro che ora andrà redistribuita tra i cinque figli con l’incognita Marta Fascina, ‘la mia Marta’ come la chiamava affettuosamente Berlusconi, che fino all’ultimo è stata accanto all’ex premier nei giorni duri della malattia. Le immagini della Fascina commossa sono nella memoria di tutti.

Come quella di lei che stringe la mano di Marina, la primogenita, durante le esequie di Stato in piazza Duomo. Esequie che hanno sollevato un polverone con una parte dell’opposizione che si era detta contraria alla proclamazione del lutto nazionale per il carattere divisivo di Berlusconi nel corso della sua vita politica. Eredità, quella, che non è chiaro da chi verrà assorbita.





Silvio Berlusconi, il 26 giugno sarà aperto il testamento

Intanto il testamento sarà aperto il prossimo 26 giugno, tra una settimana. Attualmente, a quanto pare, si troverebbe presso lo studio notarile di Arrigo Roveda, storico riferimento professionale del gruppo e della famiglia. A darne notizia è il Corriere delle Sera che spiega come: "L'attesa più importante è per il 61% di Fininvest, che secondo stime avrebbe un valore di circa 3 miliardi. Attualmente le quote della società sono divise ugualmente tra gli eredi, con il 7% ciascuno".

E Ancora: “La presidente dell’azienda è Marina, la più grande, che dovrebbe tenere le redini dell’azienda. Berlusconi avrebbe studiato un modo per dividere tra i 5 figli la fetta di torta più grande, evitando colpi di mano da uno di loro in futuro. Per portare avanti l’impero di famiglia, sarà necessario che tutti vadano nella stessa direzione”. Ma c’è l’incognita Marta Fascina.

Sempre secondo indiscrezioni nelle ultime settimane Silvio Berlusconi avrebbe deciso di modificare all’ultimo il testamento: alla compagna potrebbe andare un patrimonio importante fatto di immobili (che valgono 650-700 milioni mentre il 61% di Finivest cn gli “extra” si arriva agilmente a 4 miliardi) e di una cospicua somma di denaro tra i 50 e i 100 milioni di euro oltre a Villa San Martino ad Arcore. Nelle mani della 32enne calabrese, anche le ultime volontà dell’ex premier riguardo Forza Italia. Il futuro del partito dovrà passare anche dalle sue parole.