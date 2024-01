Morte di Liliana Resinovich, arriva la decisione. Fin dal ritrovamento del corpo, tanti i punti oscuri emersi. La donna di 63 anni, com’è noto, è stata trovata morta a Trieste il 5 gennaio del 2022. Il corpo è stato ritrovato presso l’ex ospedale psichiatrico. Tra le ipotesi anxhe quella del suicidio. A non essere d’accordo con tale ipotesi, il giudice delle indagini preliminari di Trieste, Dainotti. Secondo l’uomo, la donna non sarebbe morta per un suo gesto insano.

Morte di Liliana Resinovich, disposta un’altra autopsia. La decisione è stata diffusa attraverso una nota dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Titolare del procedimento Maddalena Chergia, che ha dunque disposto la riesumazione della salma a fine gennaio.

Morte di Liliana Resinovich, disposta la riesumazione della salma per disporre un’altra autopsia

La riesumazione vè stata definita “opportuna”, come ha affermato l’antropologa forense Cristina Cattaneo, a cui è stato affidato l’incarico di redigere la perizia medico-legale. Disposta anche la procedura dell’accertamento tecnico non ripetibile a un collegio di consulenti.

In merito alla riesumazione della salma che darà la possibilità di procedere nelle opportune indagini sul caso “per una data che si colloca verso la fine del presente mese, la convocazione innanzi a sé degli esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni, dandone debito avviso ai prossimi congiunti della deceduta e ai rispettivi difensori. Prevedibilmente al formale affidamento dell’incarico farà sollecito seguito l’attività consulenziale prevista”.

Lo avrebbe stabilito il pm, come si apprende sulla nota del procuratore capo. Liliana Resinovich era sposata con Sebastiano Visintin ma da qualche tempo aveva iniziato una relazione con Claudio Sterpin, sua vecchia conoscenza. In particolare si tratterebbe di una cantina e di una soffitta di proprietà di alcuni loro amici di cui Liliana aveva le chiavi. Amici che erano a conoscenza della loro relazione e che avrebbero concesso ai due amanti. “Li abbiamo usati per un paio di mesi durante i primi mesi del 2021”, ha confessato per la prima volta Claudio Sterpin.