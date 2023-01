Si chiamava Veronica Pegurri e aveva soltanto 29 anni. Parliamo al passato perché questa ragazza non c’è più, è morta a causa del suo cuore troppo debole. Da anni Veronica viveva con una malformazione al cuore che tutto d’un tratto ha smesso di battere. La 29enne era appena diventata la mamma di Alice, la sua bimba infatti aveva appena 11 mesi e probabilmente non la ricorderà mai, se non guardandola in foto.

La giovane, residente a Clusone, in provincia di Bergamo, ha lasciato l’intera comunità cittadina sotto choc. In tanti si sono recati al di fuori dell’abitazione della Paguri, in religioso silenzio, per rendere omaggio a questa giovanissma mamma, a a Villa Carcina, nel bresciano. La ragazza infatti, si era trasferita da poco nella nuova provincia insieme al compagno Luca, che tra tre mesi avrebbe sposato. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, senza parole. In tanti però hanno voluto ricordare la sua vita con qualche parola sui social.

Veronica Pegurri morta a 29 anni: lascia una bimba di 11 mesi

A scrivere di lei, il suo ex insegnante al liceo, il professor Roberto Palumbo: “Addio, cara Peggy. Ti chiamavo così quando, all’età di 14 anni, frequentavi la 1c del Liceo Fantoni di Clusone. Eri cordiale educata e solare, qualità che hai continuato ad avere e a dimostrare anche quando ormai non eri più la piccola Pegurri, ma affrontavi con eleganza e forza di volontà la vita che speravi lunga e piena di soddisfazioni”.

E ancora: “Mi davi tranquillamente del tu e mi abbracciavi con affetto, chiamandomi scherzosamente Roby, mentre divertita e con quegli occhi carichi di luce ricordavi qualche episodio della vita al liceo. Ieri, un male improvviso, purtroppo , ti ha strappato agli affetti di tutti noi che, nell’apprendere increduli la tragica notizia, oggi non possiamo fare altro che balbettare qualche parola”.

Poi conclude il professore: “Ci piace immaginare che ora tu sia abbracciata alla tua mamma: il vostro abbraccio in una dimensione non più terrena diventa per noi motivo di conforto. Riposa in pace”. Viaggiare era una delle sue più grandi passioni, raccontano amici e familiari: “Lasciati sorprendere dalle piccole cose che ti circondano”. Una vita sfortunata quella di Veronica, ma piena d’amore.

