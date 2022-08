“Addio piccolo angelo”. Adele, il sorriso spezzato a 7 anni. Solo pochi mesi fa la diagnosi maledetta

Morta Adele Coppetti, stroncata a soli 7 anni da una grave malattia. È lutto a Gemona, centro in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, nella borgata di Maniaglia, per la scomparsa della giovane cittadina, sconfitta da una terribile malattia ancora nel fiore dei suoi anni.

La famiglia di Adele aveva scoperto della malattia solo lo scorso dicembre. E in pochi mesi il male si è rivelato fatale per la piccola, che la lascia la mamma Romina, il papà Carlo e il fratello Paride, i nonni, gli zii e i cugini. La comunità friuliana si è stretta intorno alla famiglia della piccola Adele Coppetti, che in questi mesi ha lottato per vincere contro la malattia ma che purtroppo non ce l’ha fatta.





La madre, il padre e il fratello sono distrutti dalla dalla grave perdita e sui social in tantissimi hanno lasciato commenti in ricordo della piccola Adele e di vicinanza per la famiglia, oggi distrutta dal dolore. I familiari hanno fatto sapere che funerale della piccola Adele si terrà in forma privata.

“Riposa in pace piccola, proteggi tutti quelli che ti hanno amato. Un grande abbraccio a tutta la famiglia per questo dolore incolmabile”. Una famiglia conosciuta e benvoluta da tutti. Una vita come tutti, fino allo scorso dicembre, quando è arrivata la notizia della terribile diagnosi, con l’intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia nella speranza che la piccola potesse farcela.

Purtroppo il sorriso di Adele si è spento venerdì. Una battaglia durata appena otto mesi; una battaglia che la bambina ha perso, lasciando la famiglia nel più terribile dei dolori. Appena si è diffusa la notizia, su tutta la comunità di Gemona è calato un velo di tristezza e di dolore.

