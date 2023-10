Tragedia a Porto Sant’Elpidio, una ragazza di 14 anni Alessia Massimi è morta all’improvviso, avrebbe compiuto 15 anni il prossimo ottobre. Dolore in città, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’intera amministrazione comunale partecipano con commozione al lutto “per la perdita di una giovanissima concittadina. Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per una morte così improvvisa ed ingiusta”.

E ancora: “Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e le hanno voluto bene n pensiero di profonda vicinanza ed un forte abbraccio”. Ancora da chiarire le cause. A quanto riporta il Resto del Carlino lunedì sera, 8 ottobre, la ragazzina si sarebbe sentita poco bene, tanto che i genitori avrebbero chiamato il 118.





All’arrivo dei sanitari, le condizioni sembravano essere tornate alla normalità, così i sanitari sarebbero andati via. Poco più tardi la ricaduta, una nuova chiamata e la presa di coscienza, da parte degli operatori, che la situazione fosse gravissima. La ragazzina è stata caricata sull’ambulanza, in direzione Pronto Soccorso di Fermo ma, purtroppo, non c’è stato tempo per nessun altro tipo di soccorso.

Ora resta da capire le cause della morte. Accertamenti in corso sulle cause del decesso che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale. L’aneurisma cerebrale o aneurisma intracranico indica la dilatazione di un vaso arterioso del cervello e se rotto, può portare a condizioni cliniche piuttosto gravi. L’aneurisma cerebrale è una dilatazione di un’arteria cerebrale.

A causa di questa dilatazione, dovuta a un’anomala perdita o all’assenza della tonaca muscolare (uno dei 3 strati dell’arteria), la parete dell’arteria risulta più fragile e debole e, pertanto, vi è il rischio di rottura dell’aneurisma. Il 90% degli aneurismi cerebrali si presenta come asintomatico e non se ne ha traccia fino alla relativa rottura. In alcuni casi però, prima della rottura, possono comparire dei segnali tra cui: cefalea; dolore oculare; deficit visivi.