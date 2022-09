Sono finite stamani poco prima delle dieci le speranze di ritrovare in vita Valerio De Biasio, l’uomo scomparso ieri da Montereale Valcellina in provincia di Pordenone. Dopo l’allarme – la moglie lo attendeva prima delle 12 – si era subito attivata la macchina dei soccorsi con l’elicottero della Protezione Civile Fvg, il Soccorso alpino di Maniago e del Veneto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, anche con uno speciale elicottero da Bolzano.



Questa mattina era stata attivata anche l’Unità droni della Protezione Civile. Il ritrovamento del corpo di Valerio De Biasio su un sentiero secondario a margine del sentiero CAI 996 alle pendici del Monte Spia.A trovarlo un runner che ieri, scrive il Gazzettino, per ironia della sorte lo aveva incrociato ancora in vita intorno alle 11 durante il suo giro di corsa e che oggi ha ripercorso lo stesso itinerario. Fatale all’uomo è stato un malore. A constatare il decesso ha provveduto il medico del Soccorso Alpino.





L’uomo era andato a funghi e con sé aveva anche un binocolo: conosceva bene i sentieri della zona, vivendo nei pressi dell’area boschiva. La salma è stata adagiata in barella dai soccorritori, trasportata sulla sede stradale in mezzora di cammino e consegnata alle pompe funebri. Si tratta della terza vittima in pochi giorni. (Leggi anche “Me l’ha detto lei”. Concerto Fedez e Ferragni, l’amica vip confessa tutto: “Non riuscivo a crederci”)



Domenica 18 settembre nei boschi in zona Tremenico, in provincia di Lecco, un uomo di 67 anni si era avventurato in cerca di funghi quando è scivolato ed è morto precipitando in un dirupo.La chiamata ai soccorsi era stata lanciata poco prima delle 10: gli uomini del soccorso alpino però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sempre domenica, in Valbrembana, aveva perso la vita il 51enne Aldo Sciammetta di Sorisole.



Era uscito per funghi in compagnia di un amico. Si erano persi di vista, e l’amico dopo un po’ si è allarmato: non rispondeva più al telefono. Intorno alle 11 il tragico ritrovamento: le squadre del Soccorso Alpino erano state attivate a seguito della segnalazione di un passante, che ha avvistato una persona a terra nel bosco, in prossimità di un canale.

