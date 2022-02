Grave incidente stradale, Luciana non ha avuto scampo: è morta intrappolata tra le lamiere

Terribile incidente a Modena. Erano da poco passate le 8.20 quando si è verificato un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo la strada Bellaria, non lontano dalla rotatoria di Vaciglio. La vittima si chiamava Luciana Bonacini, 71enne residente a Castelnuovo Rangone. Per ragioni ancora da accertare una Fiat Panda è uscita di strada capottandosi nel fosso sul lato opposto della carreggiata. L’auto viaggiava in direzione di via Vignolese.



Sul posto il 118 e i vigli del fuoco, ma per la donna non è stato possibile fare nulla. La vittima era sola in auto, e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La conducente è stata estratta dalle lamiere ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’automobilista è morta sul colpo. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale di Modena. Traffico rallentato in ambo le direzioni.



Quello di Modena è stato solo l’ultimo incidente stradale di una lunga serie. Nel 2021 sono state 245 in Emilia Rogna, molte di più del 2020 (furono 164, ma all’epoca il primo lockdown chiuse in casa praticamente per più di due mesi tutti gli italiani), meno del 2019 (352). Del totale 59 sono le vittime che hanno fatto tutto da sole.







Nel 90% dei casi la responsabilità tocca il fattore umano: velocità e, ancora di più, la distrazione, Torna il celeberrimo problema dei telefonini cellulari: parliamo al telefono, messaggiamo, ci facciamo selfie. E un attimo di disattenzione può risultare fatale. Interessante l’analisi complessiva di Sorbi: “La presenza ed il perdurare della pandemia hanno portato l’insorgere di gravissimi problemi socio-economico-familiari che causano non più la distrazione momentanea”.



“Ma una vera e propria assenza alla guida: spesso non siamo presenti a noi stessi perché persi nelle spirali delle nostre menti. La sinistrosità autonoma in crescita è la normale conseguenza di questo crescente problema che ci impedisce di vedere e reagire correttamente agli stimoli della strada”.