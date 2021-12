Paura a Modena, erano da poco passate le 12 quando un ultraleggero è caduto su un’abitazione al confine con il Comune di Bastiglia. Non è ancora chiaro da dove fosse partito il velivolo né le ragioni dello schianto. L’uomo alla guida è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, polizia e vigili del fuoco. Non si hanno ancora notizie precise su eventuali vittime o feriti: secondo quanto riporta ModenaToday, la casa era disabitata dal 2014.



Non ci sarebbero dunque altre persone coinvolte. Scrive il Resto del Carlino come al momento le forze dell’ordine sia al lavoro per ricostruire la dinamica. “Tra le cause non si esclude che l’ultraleggero sia precipitato a causa della nebbia che circonda la campagna di Modena. Il corpo dell’uomo è stato estratto senza vita dalle macerie. Le operazioni di recupero della vittima sono state particolarmente difficili soprattutto per la posizione del velivolo che si è incastrato sul tetto dell’edificio”.



Il dramma di Modena riporta tragicamente alla mente quello di Milano che costò la vita a diverse persone lo scorso 3 ottobre. A bordo c’era il milardario Dan Petrusco. Dan Petrescu che era alla guida e avrebbe pronunciato la frase recepita dalla torre di controllo di Miliano. “Little deviation (piccola deviazione, ndr)”, ma senza indicare il motivo o allarmi specifici.







Poco dopo il miliardario romeno e proprierario del velivolo avrebbe chiesto un “vettore”, ossia uno spazio per rientrare verso l’aeroporto. Dopo meno di un minuto la traccia è sparita dal radar perché l’aereo ha iniziato a scendere in picchiata schiantandosi contro il palazzo alla periferia di Milano. Una storia sui contorni dei quali sta cercando di fare luce la Procura di Milano che indaga per disastro colposo.



Tante le ipotesi che erano volate. Intanto si fanno avanti numerose ipotesi: dallo stallo dell’aereo all’errore umano e fino al disorientamento spaziale. Proprio relativamente a quest’ultima sembrerebbe che Petrescu potrebbe essere stato accecato da una nube. Maggiore chiarezza si avrà dopo l’analisi della scatola nera. Intanto le analisi sui frammenti del propulsore e su altre parti del Pilatus.