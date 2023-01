Choc alla periferia di Milano, un uomo di 27 anni Gabriel Luiz Dias Da Silva modello e istruttore di fitness di origini brasiliane è stato trovato morto. A dare l’allarme è stato lo stesso pensionato dopo aver trovato il giovane senza vita intorno alle ore 8.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il giovane era prono sul letto, con il sacchetto sulla faccia. Sono in corso i rilievi della sezione scientifica, mentre il pensionato è stato portato in caserma per essere sentito dal pubblico ministero.



Solo pochi giorni fa Gabriel scriveva sui social: “Voglio vivere tutto. Fa parte di me. Ho sempre scelto di vivere il rimpianto delle mie scelte piuttosto che vivere una vita che non era più mia. Sempre. Sono cose che appartengono a me e alla mia storia. Io, il mio migliore amico. Incapace di nascondere ogni singola emozione che provo. Impossibile essere insensibili”.

Milano, modello 27enne trovato morto in casa: ascoltato il 71enne che lo ospitava



E ancora: “Il mio intuito dice che i 27 anni saranno migliori. Grazie al mio Dio per tutto. E possa la mia strada essere lunga e felice”. Purtroppo non ha avuto tempo. Intanto filtrano le prime indiscrezioni sull’interrogatorio al quale il 71enne è stato sottoposto. Gianclaudio Dalla Benetta, ex bancario e consulente finanziario in pensione ha risposto a tutte le domande.



“Ci conoscevamo dal 2019, eravamo un po’ amici e un po’ amanti, ogni tanto veniva da me qualche giorno ma non eravamo fidanzati”. Sembra che alla base della tragedia ci sia un festino finito male. “Abbiamo assunto parecchia droga, ci sono stati dei rapporti”, ha raccontato Dalla Benetta. Poi Da Silva gli chiede di restare a dormire sul suo letto.



“Non l’ho più sentito da quel momento, e non sono mai entrato in camera”, ha detto agli inquirenti. Sarà solo l’autopsia a dire come è morto il 27enne, se stroncato da un mix letale di alcol e droghe, o se morto dopo un gioco erotico o ucciso da uno dei presenti. Intanto Dalle Benetta è stato fermato con le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso.