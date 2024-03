Piange il mondo della moda italiana. Stella di prima grandezza, visionaria e geniale stilista, si è spenta a 61 anni. L’annuncio della sua scomparsa è arrivata via social nelle ore scorse. “Con grande dolore annunciamo la morte della visionaria fondatrice di Raptus&Rose. Condividiamo con voi, sua community amatissima e infinita fonte di ispirazione, questo momento. Come lei avrebbe voluto, il nostro impegno sarà ora portare avanti la sua missione straordinaria“, si legge nel messaggio, firmato “La famiglia e il Raptus Team”.

Talento a tutto tondo, era nata nel 1963 a Milano. Di sé scriveva su Instagram: “Vesto le donne ascoltando la loro anima, in una rivoluzione gentile che possa invadere il mondo di Bellezza”. Dopo gli studi di moda a Milano, incontra Romeo Gigli di cui diventa il braccio destro per circa dieci anni. Parallelamente inizia a disegnare costumi per il teatro, attività che continua tuttora.





Moda in lutto, morta Silvia Bisconti: aveva 61 anni

Tra il 2012 e il 2014 è stata personal designer per una sceicca degli Emirati Arabi. Nel 2013 fonda Raptus&Rose, azienda che ha la sua sede in un Atelier sul Fiume, il cui cuore pulsante è un progetto sperimentale che prende il nome di Moda Liberata, basato su una nuova e radicale idea di moda, che Silvia Bisconti che oggi l’Italia e il mondo del mondo piangono, condivide quotidianamente con la sua grande community sui social.

Silvia Bisconti era malata da tempo di tumore. Negli ultimi anni aveva condiviso con Elena Pasquin, psicoterapeuta dell’Associazione Oncologica San Bassiano ODV, di Bassano del Grappa, il Defilé della Rinascita, un progetto-sfilata che riconnette le donne che hanno attraversato o stanno attraversando la malattia oncologica con la bellezza del proprio corpo.

Immediati i commenti di saluto alla stilista, migliaia i messaggi sulla sua pagina Instagram. “Silvia – scrive una follower – mi hai dato la libertà di sentirmi in pace e a mio agio nelle situazioni più disparate. Non hai semplicemente “vestito” le donne, hai rotto catene e tabù enormi”.