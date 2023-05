Il ministero della Salute ha ritirato tre prodotti alimentari per il rischio salmonella e listeria. Chi li ha acquistati deve evitare di consumarli e riportarli al punto vendita. La salmonella enteritidis è un batterio Gram-negativo che può provocare gastroenterite con nausea, dolori addominali, diarrea acquosa (raramente con muco e sangue), vomito e febbre.

I sintomi iniziano di solito 12-48 ore dopo l’ingestione degli alimenti contaminati. Possibili anche febbre enterica con forte abbattimento, setticemia e artrite. Rilevate anche tracce di listeria, un batterio si può rilevare anche in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato.

Ministero della Salute ritira tre salami per listeria e salmonella

I prodotti ritirati dal ministero della Salute sono tre salumi. Si tratta del salame nostrano dolce Mariga, dove il produttore di Vicenza ha trovato tracce di listeria, del bastone di salame dolce e del filone di salame del Salumificio Colombo di Lecco. In questi ultimi due prodotti sono state rilevate tracce di salmonella. Il ministero ha allertato i possibili consumatori chiedendo a chi li ha acquistati di riportarli al punto vendita.

Questi i lotti interessati. Salame nostrano dolce, marca Mariga. Lotto 41/2023 e marchio identificativo stabilimento IT805 L C.E. Bastone di salame dolce, salumificio Colombo. Lotto L859 (1369) e marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore IT 1288 L C.E.E. Filone di salame, salumificio Colombo. Lotto 99L 1369 e marchio di identificazione dello stabilimento IT 1288 L C.E.E.

Come la salmonella, anche la listeria, trovata negli ultimi due prodotti ritirati dal mercato dal ministero della Salute, provoca sintomi come febbre; nausea; diarrea; dolori muscolari. Quando la listeriosi si diffonde al sistema nervoso si presentano anche emicranie, confusione, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio.