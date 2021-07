Incredibile vincita al ‘Miliardario Maxi’ in Italia. La notizia riportata dal sito de ‘Il Gazzettino’ è di quelle incredibili. Tutti noi abbiamo probabilmente sognato di essere baciati dalla fortuna e di realizzare una vittoria da capogiro. Cosa che è avvenuta nelle scorse ore e che ha cambiato immediatamente la vita ad una donna. Oltre alla cifra monstre ottenuta dalla signora, ciò che è balzato agli onori della cronaca è stata la somma esigua spesa e soprattutto il luogo in cui si è materializzata la vincita fortunata.

Un po’ di mesi fa c’era stato un altro clamoroso successo. “Sono l’esempio vivente che la fortuna esiste”. Così il piastrellista di origine brasiliana residente in provincia di Mantova ha commentato la doppia vincita al Gratta e vinci che gli ha portato nelle tasche ben tre milioni di euro. Una fortuna sfacciata, perché dopo aver grattato un tagliandino e aver vinto un milione di euro, solo venti giorni dopo ne ha vinti il doppio da un secondo Gratta e vinci. “Ve lo dicevo che non avevo barato e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente”.

Nelle scorse ore invece una cliente del bar della stazione di Feltre, un comune in provincia di Belluno, ha fatto una vincita pazzesca al ‘Miliardario Maxi’. Ha deciso di grattare questo biglietto acquistato qualche minuto prima e ha trovato ben cinque milioni di euro. Precisamente la donna aveva comprato tre biglietti e aveva speso complessivamente 20 euro. Una cifra davvero esigua, se paragonata a quanto si è portata a casa. E quello che è emerso è che l’attività commerciale in questione ha portato fortuna anche in passato.





Alcuni anni fa, dodici per l’esattezza, lo stesso bar della stazione di Feltre aveva permesso di vincere ad un altro cliente. In quella circostanza la dea bendata aveva fatto conquistare due milioni di euro all’avventore del locale. Ora invece è andata anche meglio con il ‘Miliardario Maxi’. Cinque milioni di euro che adesso hanno stravolto praticamente in maniera definitiva la vita della cliente. E chissà se quest’ultima si farà viva ringraziando pubblicamente l’esercente del bar che le ha venduto il tagliando vincente.

Tornando alla doppia vincita della stessa persona di alcuni mesi fa, l’inchiesta poi è stata archiviata e ora il piastrellista potrà godersi le sue vincite: “Non ho barato e non sono un imbroglione, sono soltanto un grande appassionato del gioco e infatti acquisto anche interi pacchetti di tagliandi nella speranza di vincere”, ha raccontato al Corriere della Sera. Ora non resta che capire chi è la cliente fortunata del bar ‘Buffet’ di Feltre.