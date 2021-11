Dramma a Milazzo nel pomeriggio di oggi. In un grave incidente stradale ha perso la vita il 38enne Massimo Montecucco. Ancora da chiarire la dinamica ma, da quanto si apprende dai media locali, sembra che il ragazzo che viaggiava a bordo della sua vespa si sia schiantato contro un’auto che procedeva nel senso opposto. Devastante l’impatto. La vespa è andata completamente distrutta. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.



Sul posto sono accorsi i parenti avvisati da una persona che si trovava nelle vicinanze. Disperazione tra i parenti accorsi perché nonostante i tentativi di rianimarlo. Ora Milazzo piange per Massimo. Ne sono una prova tangibile le tante testimonianze d’affetto visibili sui social network e il dolore sincero che traspariva sul volto di amici e conoscenti che si sono portati sul luogo dell’incidente.



A rendere ancora peggiore la storia il fatto che il giovane di Milazzo avesse solo pochi giorni fa compiuto gli anni. Per la precisione l’11 novembre, nel giorno di San Martino. Una quindicina di anni fa fu coinvolto in un altro grave incidente da cui riuscì a guarire. Tanti, come detto, i messaggi di cordoglio arrivati sui social, letteralmente invasi da ricordi e testimonianze.







“Di te rimarrà un bellissimo ricordo. Il tuo destino era lasciare questa terra guidando la tua bellissima Vespa, sempre lucida e come dicevi tu ” dalla cantata inconfondibile” Riposa in pace carissimo amico mio”. Scrive in un ricordo un giovane di Milazzo. E ancora: “Ma perchè sei andato via senza un altro messaggio .. senza scrivermi una delle tue senza dirmi cugi ti vengo a trovare”.



E ancora: Tutti gli scherzi che mi facevi per telefono. Perchè mi hai lasciato così, mon è giusto . Disonesto mi manchi già.. adesso, questa volta non ci hai dato possibilitá di fare qualcosa. Che la terra ti sia lieve cugino fantastico tvb. Ma non doveva finire cosí Fai sorridere tutti li su adesso.” I funerali del giovane di Milazzo non sono ancora stati fissati .