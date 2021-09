Violentissimo nubifragio su Milano. Raffiche di vento, grandine e tanta paura per alcuni automobilisti dopo che le loro auto erano finite sott’acqua. Dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco nel perimetro esterno dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese). Disagi ovunque e problemi alla viabilità ordinaria sia sulle strade centrali che su quelle periferiche. Centinaia le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco.



Il nubifragio si è abbattuto su Milano intorno alle 19. A quanto si apprende gli allagamene sarebbero diversi mentre non si registrano danni causati da alberi caduti né strade interrote. Al lavoro ci sono gli specialisti del soccorso fluviale, impiegati anche nella zona Cargo, dove circa venti persone sono state evacuate con gommoni da Rafting.



Per quanto riguarda i voli sull’aeroporto di Malpensa si sono registrati disagi per le forti piogge già nel pomeriggio, e così anche in quello di Linate: alcuni voli sono stati fatti atterrare anche su Torino, Genova e Bologna, mentre altri sono rimasti in attesa di atterrare a causa della scarsa visibilità. Otto i voli diretti a Malpensa che sono stati dirottati e 3 a Linate.







Se allo scalo milanese la situazione è tornata sotto controllo, a Malpensa i disagi sono durati più a lungo. A creare problemi ai voli le piogge, ma anche il forte vento che rendeva poco sicuro l’atterraggio. Problemi sono stati registrati anche nell’area della Dogana extra Shengen, chiusa e riaperta solamente per far scendere i passeggeri atterrati con un volo intorno alle 20,25.



Intanto si studia la situazione medio. In queste ore un primo fronte perturbato sta impattando sul Nordovest, sull’arco alpino, in Emilia Romagna e in Toscana, successivamente si estenderà e si intensificherà anche sul Triveneto. Su queste regioni sono attese precipitazioni di forte intensità con temporali e locali grandinate. Un ulteriore peggioramento del tempo è previsto in serata e nella notte.