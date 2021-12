Nevica dalle prime ore dell’alba e la situazione è data in peggioramento. Finora sono dieci i centimetri caduti e dal Comune è arrivata la raccomandazione di non utilizzare l’auto, per quanto possibile, e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti. Un invito neppure troppo velato a rimanere a casa nel giorno che apre ufficialmente la stagione natalizia. Il piano è scatto alle 6 di mattina. “Già stabiliti ieri – nel corso di una nuova riunione operativa – gli interventi necessari già dalle prime ore del mattino”.



“Con lo spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti”. Succede a Milano. Situazione non migliore anche in Piemonte investito da una forte nevicata da quella che è stata definita la ‘Tempesta dell’Immacolata’.



Quello che succederà lo spiega il sito www.IlMeteo.it che avvisa di “nevicate diffuse interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli a fine evento fino a 10-15 cm. Neve diffusa e copiosa su tutto l’arco alpino dove si potrebbero depositare 50-60 cm oltre i 1200 metri. Ma non ci sarà solo la neve a far notizia, ma anche la pioggia”.







Riporta Adnkronos come “Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania. Nella giornata di giovedì la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora con rovesci diffusi e qualche temporale. Al nord dopo l’ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente, ma farà piuttosto freddo anche di giorno (2-3°C a Milano e Torino)”.



E ancora: “Neppure il tempo di godere un po’ di sole che da venerdì un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Paese colpendo principalmente il Centro-Sud dove si abbatteranno piogge forti su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. La neve sugli Appennini scenderà fin sotto i 900 metri, risultando abbondante. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al Nord, soprattutto su bassa Lombardia ed Emilia con nevicate a bassissima quota”.