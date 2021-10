Dramma in tangenziale, estratto dall’auto dopo un incidente viene falciato da un’auto. Morto 24enne

Milano, la tragedia lungo la Tangenziale Ovest poco prima dell’alba. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte della squadra della Polizia stradale. Ma purtroppo, per il 24enne a bordo dell’auto ogni speranza è persa.

L’episodio, come riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco dopo le 5 del mattino sulla Tangenziale Ovest, nel tratto compreso tra l’innesto per l’Autostrada A7 e le uscite per Corsico e Gaggiano. La vittima, un ragazzo di 24 anni, si trovava con tre amici, un 23enne, un 25enne e un 26enne.

In un primo momento i 4 ragazzi si erano fermati con l’auto sulla carreggiata in seguito a uno scontro contro un camion. Pare che il 24enne, R.S., sia poi sceso dal mezzo, una Volkswagen Golf, ma sfortunatamente è stato travolto da un’alta auto di passaggio. Secondo le prime informazioni non si sa se il 24enne, una volta sceso dal mezzo, fosse cosciente o meno, a causa del precedente urto avvenuto con il camion.





Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunte due ambulanze e un’automedica del 118. Svariati i tentativi per rianimare il 24enne, ma ogni speranza è stata persa. Restano ancora sotto choc gli amici della vittima, trasportati in ospedale e con lievi ferite.

Sarà fondamentale la testimonianza degli amici del 24enne per chiarire la drammatica dinamica dell’accaduto. E mentre gli accertamenti sul caso sono stati affidati alla polizia giudiziaria, le automobili coinvolte nel sinistro restano sotto sequestro. Al contempo sulla salma del 24enne è stata disposta l’autopsia.