Auto si ribalta più volte, poi lo schianto contro il muro. 20enne morto, grave l’amico 23enne

Terribile incidente stradale in viale Fulvio Testi a Milano, altezza fermata della metro Bignami. Un ragazzo di vent’anni è morto, mentre un 23enne è rimasto ferito e ora si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto l’amico con cui viaggiava.

Come ricostruiscono i quotidiani locali l’incidente si è verificato intorno alle 22.30 di domenica 6 giugno, quando un Suv Bmw X5 che viaggiava in viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 304, ha toccato il cordolo della carreggiata e si è ribaltato più volte finendo la corsa contro un muretto che si trova a pochi passi dalla metro 5 Bignami di Milano.

L’episodio, nel quale è rimasta coinvolta soltanto l’auto sulla quale viaggiavano la vittima e l’amico 23enne, è avvenuto alle 22.30 di domenica 6 giugno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorso, con due ambulanze e un’automedica dell’Azienda regionale emergenza urgenza. A bordo del suv c’erano due giovani, ad avere la peggio è stato il guidatore.





Arrivati sul posto gli operatori del 118 hanno fin da subito constatato le gravissime condizioni del giovane e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Poco dopo il ricovero i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 20enne.

Più fortunato il 23enne che si trovava seduto accanto al guidatore del suv. I soccorritori lo hanno portato al Policlinico in codice giallo ma non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.