Aereo precipita su un edificio e si incendia: morte tutte le persone a bordo. Vigili del fuoco e polizia sul posto

Un aereo ultraleggero è precipitato alla periferia di Milano, vicino alla stazione della metropolitana di San Donato. Lo comunica la polizia, che è intervenuta in via Marignano. Sei le persone presenti a bordo, si spiega dalla polizia. L’aereo era diretto verso la Sardegna.



È successo poco dopo le 13. Sul posto immediatamente sono arrivati vigili del fuoco e polizia. A quanto si apprende Il velivolo è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto dell’aereo. Immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano.



Secondo fonti stampa nessuno sarebbe sopravvissuto. Intanto il traffico aereo su Linate è stato sospeso. Sembra che l’aereo sia proprio partito dall’aeroporto meneghino e stesse tentando il rientro. Ma qualcosa non ha funzionato e il piccolo aereo è caduto al suolo.







Lo scorso 19 giugno in un altro incidente aereo era morto l’editore ambientalista Egidio Gavazzi, 84 anni, discendente di una nobile famiglia lombarda, fondatore delle riviste “Airone” e “Aqua”, nonché della Società Italiana Caccia Fotografica, scrittore innamorato degli aerei. Nella passione per il volo oggi Gavazzi ha perso la vita, finendo carbonizzato nell’incendio del suo ultraleggero, schiantatosi appena fuori dall’aeroporto civile “Gino Allegri” di Padova.



Gavazzi era partito alle 10 da Bresso (Milano) con il suo BeechCraft Bonanza; tre ore dopo, in fase di atterraggio allo scalo padovano, ha perso il controllo del velivolo, è andato troppo lungo nell’atterraggio e nel tentativo di risollevarsi è finito prima contro un albero e poi nel piazzale davanti all’aerostazione, sotto gli occhi impietriti di tanti automobilisti che in quel momento passavano lungo l’arteria cittadina, che si sono visti sfilare l’aeroplano a una manciata di metri dalla testa. L’aereo si è schiantato nell’angolo del piazzale antistante l’entrata, a poca distanza da un condominio.