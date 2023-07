Michelle Causo uccisa per un grosso debito? È questo quello che si sospetta dopo le parole di un’amica della vittima. Come abbiamo raccontato qualche giorno fa, la 17enne romana è stata uccisa con delle coltellata e gettata senza vita vicino al cassonetto. La tragedia mercoledì scorso a Primavalle, periferia ovest di Roma. C’è da dire che la famiglia della giovane uccisa, non crede affatto al racconto del killer, ora agli arresti. Il giovane, sempre minorenne, aveva raccontato al pubblico ministero: “Mi aveva dato dell’hashish e per questo voleva 20-30 euro”.

Eppure c’è qualcosa che emerge soltanto nelle ultime ore e che è destinato a far discutere non poco. Fanno infatti impressione le parole di una minorenne amica della vittima che ribatte piccata: “Ma quali 20 euro, qui in zona si parla di un debito di 1.500 euro’’. La giovane infatti non crede affatto al debito di poco conto. Poi c’è la mamma di Michelle che invece ribatte con forza: “La droga non c’entra nulla”.





Michelle Causo uccisa per un grosso debito?

Eppure l’amica di Michelle Causo ne è convita: ‘’Michelle con quel ragazzo era amica, lo aveva conosciuto una sera e poi hanno iniziato a scriversi sui social. Il quartiere è piccolo, qui ci conosciamo tutti. Solo che a me lui non piaceva, a pelle, non so spiegare perché. Lei mi diceva che lui era un tipo a posto, ma non ne parlava molto. Flavio (il fidanzato di Michelle, ndr) lo conosceva, non era geloso.

E anche io, alla fine, mi sono tranquillizzata e sono partita per la Grecia. Quando mi hanno scritto sul gruppo whatsapp cosa fosse successo, mi sono fatta accompagnare in aeroporto da mamma e sono tornata a Roma’’. Poi ci sono le parole di Elio, il nonno materno di Michelle Maria Causo. L’uomo è titubante sulla responsabilità esclusiva dell’uomo: “L’ho sempre detto, è impossibile che quel ragazzo abbia fatto tutto da solo”.

E ancora: “Michelle era bella robusta, lui mingherlino. Come ha potuto sollevarla da solo, a peso morto?’’. La mamma di Michelle invece dice: “La droga non c’entra nulla. E allo stesso modo non credo che sia stata uccisa per un prestito, tra l’altro di una cifra tanto irrisoria. Prestava i soldi a chiunque ne avesse bisogno e non li chiedeva mai indietro. Non aveva il valore dei soldi”.

