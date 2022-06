Michele Sensini è morto sui monti Sibillini. Una vera e propria tragedia ha scosso tutti con la morte dell’uomo, che aveva solamente 47 anni ed era una preparata guida escursionistica nonché un giornalista. C’era stata preoccupazione sin dall’inizio, visto che dopo essere uscito con la sua bicicletta aveva fatto perdere le proprie tracce. Una volta sparito nel nulla, erano state immediatamente avviate le ricerche, che hanno purtroppo dato un esito che nessuno voleva nemmeno immaginare.

Michele Sensini è morto sui monti Sibillini e le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino non hanno portato buoni risultati, se non il recupero del cadavere del 47enne che è stato localizzato in un canalone di San Lorenzo al Lago, a Fiastra, in provincia di Macerata. Stando a quanto ricostruito, nel pomeriggio di martedì 28 giugno, Michele era uscito con la sua bicicletta per farsi una passeggiata e rilassarsi, ma quando la compagna non lo ha visto rientrare ha chiamato i soccorsi. Un’altra tragedia si è portata via Michael Hafner, trovato morto nelle ore precedenti. Il lago di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico, ha restituito il suo corpo dopo che domenica 26 giugno era visto scomparire tra le onde.





Michele Sensini morto sui monti Sibillini: è caduto in un canalone

Michele Sensini è morto sui monti Sibillini, lasciando tutti in un dolore profondo. La sua partner è subito apparsa molto spaventata, tenuto conto che non riusciva più a rintracciarlo. Fondamentale per le ricerche anche l’uso di un elicottero dell’Aeronautica militare e un giorno dopo la scomparsa, nella serata di mercoledì 29 giugno, il corpo è stato individuato. E sono stati davvero in tanti a scrivergli un ultimo messaggio per ricordare una figura molto conosciuta nella sua zona.

Come scritto da Fanpage, Michele Sensini era stato anche l’addetto stampa del Parco dei monti Sibillini e aveva dato vita a numerose escursioni. Aveva deciso di utilizzare la bici per fare un sopralluogo su una delle zone interessate da una prossima escursione, ma ha invece trovato la morte. Ora lavorava come addetto stampa al comune di Fiastra. Uno dei messaggi di chi lo conosceva recita così: “Giorno tristissimo, abbiamo perso un montanaro fra i migliori. Ci mancherai terribilmente, ti porteremo sempre nei nostro cuori”.

Un altro dramma, stavolta in spiaggia, si è registrato anche a Palermo. Malore improvviso e un turista di 72 anni è morto. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in acqua. A quanto riporta il blogsicilia.it l’uomo sarebbe scomparso tra i flutti e solo in un secondo momento era stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto.

Dramma in spiaggia, scompare tra le onde e muore davanti alla famiglia: fatale un malore