Elezioni 2022 in Italia, il racconto di un elettore. Una disavventura raccontata a tutti attraverso il suo profilo Facebook. La storia è quella di Michele Schiano che insieme ad altri milioni di italiani si è recato alle urne per votare. E non si sarebbe recato in auto, in bicicletta oppure a piedi. Ecco cosa è successo: guardare per credere.

Michele Schiano va a votare in canoa. Ebbene si, il racconto potrebbe sembrare surreale eppure è accaduto davvero. A riferirlo il diretto interessato attraverso il profilo social dove ha raccontato la sua disavventura nel giorno delle elezioni.

Michele Schiano va a votare in canoa: il racconto in diretta

Il seggio Michele lo ha raggiunto davvero in canoa. Schiano racconta di essere il proprietario di un negozio ad Ischia e nel giro di poche ore ha raggiunto una centinaia di ricondivisioni e commenti da parte di utenti divertiti, ma anche incuriositi dalla stramba vicenda.

La sua storia ha infatti dell’incredibile: “Gondoliere ti prego accompagnami a Napoli, una gondola giuro non corre pericoli”. Michele Schiano poi aggiunge: “Ragazzi grazie per le condivisioni. Capita ovunque sto andando a votare in canoa”.

Immagini del tragitto in diretta a bordo del mezzo del tutto inusuale e strade totalmente invase dall’aqua. Michele ha remato fino al seggio e sotto la pioggia. Nonostante la piccola disavventura, ha raggiunto il seggio sano e salvo.