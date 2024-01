C’è grande attesa per la fine della pena di Michele Misseri, che tra circa un mese dovrà uscire dal carcere recluso per l’accusa di soppressione di cadavere della povera Sarah Scazzi, la nipote 15enne uccisa dalla cugina Sabrina Misseri e dalla zia Cosima Serrano, condannate all’ergastolo. Eppure l’uomo continua a ripetere di essere lui l’autore dell’omicidio dell’adolescente di Avetrana, in provincia di Taranto, avvenuto nel 2010.

Ora Michele Misseri si sta accingendo ad uscire dal carcere, infatti a fine febbraio avrà l’occasione di ritornare in libertà. Rimasto dietro le sbarre per 8 anni, ora c’è grande preoccupazione anche per gli abitanti del paese tarantino. Infatti, pare proprio che tornerà nella sua abitazione di via Grazia Deledda ad Avetrana e si sta già verificando ciò che in molti temono.

Michele Misseri pronto ad uscire dal carcere: la preoccupazione di Avetrana

La notizia dell’imminente liberazione di Michele Misseri, che riuscirà ad uscire dal carcere dopo 8 anni di detenzione, ha messo in allarme i vicini di casa che abitano nel comune di Avetrana. Si starebbero già intravedendo i primi giornalisti e, come riferito dal sito Leggo, nei bar e nelle piazze del paese pugliese si sta nuovamente parlando del caso Sarah Scazzi. E ora c’è il timore che la vicenda possa tornare alla ribalta, creando caos nella gente.

I vicini di casa di Misseri avrebbero fatto sapere: “Abbiamo paura, torneranno a bloccarci le strade?“. Quindi, la preoccupazione degli abitanti di Avetrana è che il paese torni ad essere in prima pagina sui giornali e nelle televisioni per questa terribile storia. Ovviamente si capirà meglio la portata dell’evento nel momento in cui uscirà concretamente di prigione. Intanto, sono arrivate anche alcune dichiarazioni dell’avvocato dell’uomo.

Il legale La Tanza ha affermato: “Credo che la vita del mio assistito sia troppo legata al paese dove è nato e cresciuto“. Quindi, sarebbe smentita l’ipotesi che Misseri possa andare a vivere altrove.