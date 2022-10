Tragedia sulla strada. Ennesimo incidente letale, a perdere la vita Michele Marangoni, 28 anni. La vicenda è accaduta a Lestizza, in provincia di Udine. Il 28enne pare sia finito fuori strada dopo aver perso il controllo del mezzo. Immediati i soccorsi ma per Michele era già troppo tardi.

Michele Marangoni muore a 28 anni sulla strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 in via Piave a Lestizza, in provincia di Udine. Le cause che avrebbero portato il giovane a perdere il controllo del mezzo restano ancora da indagare, ma quel che resta certo è che dopo dopo essere uscuto fuori strada, il mezzo ha violentemente impattato prima contro un palo e poi contro un albero. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto, i Vigili del Fuoco, così come i Carabinieri di Latisana, la Polizia Locale e la Protezione Civile. Dopo l’arrivo di un’automedica, diverse le manovre di rianimazione per salvare la vita al 28enne ma le condizioni di salute del ragazzo sono apparse da subito decisamente troppo gravi e non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Il giovane viaggiava da solo e l’auto si è accartocciata su se stessa, come si evince dalle immagini diffuse dopo il tragico incidente

Per Michele Marangoni, classe 1993, mancava circa solo un mese per festeggiare il compleanno circondato dall’affetto di amici e parenti. Il 28enne era figlio di una coppia di agenti di Polizia e viveva nella frazione di Santa Maria di Sclaunicco. Per il giovane messaggi di cordoglio dopo la dolorosa notizia del decesso:”Sono senza parole. La vita è ingiusta. Fai buon viaggio vuaine”, scrive Cecilia.

Michele Marangoni è ricordato da tutti come un ragazzo solare e dal carattere buono e altruista. Sempre autoironico, il 28enne verrà ricordato proprio per il suo sorriso. Il giovane era appassionato di calcio e aveva frequentato l’Istituto tecnico Arturo Malignani a Udine. Con la sua prematura morte lascia un vuoto incolmabile nella vita di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Michele Marangoni fino a qualche tempo fa aveva lavorato come corriere, ma di recente aveva deciso di dare una svolta alla sua vita e seguire un sogno. Così si era messo in proprio avviando un’attività come pittore.