“Portavi la luce, ora vola in alto”. Michele muore a 31 anni, lo schianto fatale all’alba

Grave incidente stradale all’alba di martedì 18 gennaio a San Giovanni Suergiu, nella provincia del Sud Sardegna, nella regione del Sulcis. La vittima si chiamava Michele Carboni, era un agricoltore, aveva trentuno anni e viveva a Tratalias, paesino ci mille anime nel Sud della Sardegna.

Erano le cinque del mattino circa, quando l’auto condotta dal giovane, una Fiat Punto che viaggiava la provinciale 74 in direzione Tratalias, è uscita fuori dalla carreggiata ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa all’interno di un campo.

L’incidente è avvenuto in località Santa Lucia e al momento la dinamica è ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Carbonia e dei militari della Stazione di San Giovanni Suergiu intervenuti sul posto, dove sono arrivati anche i soccorsi del 118. Purtroppo per Michele Carboni non c’è stato niente da fare e i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso.





Tantissimi i messaggi lasciati nella bacheca Facebook del trentunenne: “Ciao, fai buon viaggio”; “Dai la forza ai tuoi genitori di affrontare questo terribile dolore… vola alto giovane angelo ! R.I.P”, scrive Annarita sperando che la famiglia riesca a superare un momento così tragico.

Francesca gli augura buon viaggio: “Fai buon viaggio Micky”, e ancora Antonella che scrive: “Immenso dolore, troppa vita avevi davanti a te”; “Notizie così non te le saresti mai aspettate. Ciao Micky”. Sergio lo ha voluto ricordare con parole molto toccanti: “Ci sono alcuni che portano una luce così grande nel mondo che anche dopo che se ne sono andati la luce rimane. E tu sarai così.. Riposa in pace.. Ciao Michele”.