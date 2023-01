Lutto atroce in Valchiavenna. Una tragica fatalità ha spezzato la vita a Michele Buga. L’uomo, conosciutissimo in zona, aveva 60 anni e ha perso la vita a causa di una terribile disgrazia. La vicenda inizia circa due giorni prima della morte di Michele. Lui e due cani husky, Timun e Garry, erano rimasti bloccati da una bufera di neve a circa tremila metri di quota, sopra Madesimo (Sondrio). Lì, a un passo da Svizzera, l’uomo era stato salvato dai soccorsi ma aveva perso di vista i suoi animali a 4 zampe.

Buga allora, il giorno successivo, ha deciso di tornare indietro a cercarli perché la pena era davvero insostenibile. Purtroppo per l’uomo però, ad attenderlo su quella montagna di Madesimo c’era soltanto la morte. Alla fine Michele è stato colpito in pieno da una valanga e non ce l’ha fatta. Il fattaccio è avvenuto nel primo pomeriggio e per recuperare il corpo senza vita dell’uomo, sono dovuti intervenire i Sagf, i militari esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo.

Michele Buga, morto a 60 anni colpita da una valanga

A far scoprire il posizionamento del cadavere del Bufa, sono stati fondamentali i cani dell’uomo che sono corsi verso i soccorritori nei pressi del lago Emet, riporta il Corriere. Al collo avevano i nomi e il numero di telefono del padrone, Michele Buga. A quel punto i soccorritori sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e a capire il posizionamento indicativo del corpo dell’uomo.

Poco dopo infatti, i finanzieri di Madesimo, indirizzati dall’auto dell’uomo rimasta ai piedi del sentiero, sono riusciti a ritrovare il corpo di Michele Buga. Sul posto il medico non ha potuto fare altro che constatare che per il 60enne non c’era più niente da fare. Buga era un insegnante di matematica e per un anno aveva lavorato all’istituto Bertacchi di Lecco.

Da quello che si sa tramite la stampa locale, i suoi cani, per cui ha dato la vita, saranno affidati ai parenti. La cosa positiva, in questa terribile storia, è che in qualche modo Timun e Garry, i due husky di Michele, si sono salvati. Forse proprio per quei soccorsi, forse per l’intervento di Buga. Nessuno lo saprà mai con certezza.

