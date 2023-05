“Tagliamo tutto”. Michela Murgia e la lotta al tumore, via tutti i capelli: le immagini commoventi (VIDEO)

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’. Poi abbiamo fatto questo”. Su Instagram la scrittrice sarda Michela Murgia ha postato un video nel quale viene rasata a zero dopo la chemioterapia. Pochi giorni fa la notizia di un tumore al quarto stadio. La blogger, scrittrice, drammaturga, critica letteraria e opinionista televisiva italiana lo ha rivelato al Corriere della Sera dove, in un’intervista ad Aldo Cazzullo, ha spiegato di avere ormai “mesi di vita”.

Nella clip l’autrice sarda, che recentemente in un’intervista ha raccontato di avere un tumore al quarto stadio, è in compagnia di alcune delle persone con le quali sta convivendo in questa fase della sua vita. “Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, ha scritto Michela Murgia.

Michela Murgia, malata di tumore, rasa i capelli dopo la chemio

Nel 2014, quando era candidata alla presidenza della Regione Sardegna, a Michela Murgia le era stato diagnosticato un cancro al polmone ma di non averne parlato perché “non volevo pietà”. Ora il cancro “è partito dal rene, ma a causa del covid avevo trascurato i controlli”. “Non si torna indietro – spiega alle pagine del Corsera -, ma non ho paura della morte”.

Michela Murgia ha spiegato ad Aldo Cazzullo di andare avanti con le cure “con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia: stimola la risposta del sistema immunitario”. L’obiettivo è guadagnare tempo: “Mesi, forse molti”. Secondo quanto raccontato dalla scrittrice un’operazione oggi “non avrebbe senso. Le metastasi sono già nei polmoni, nelle ossa, al cervello”.

Da quando Michela Murgia ha annunciato la malattia, nei social ha ricevuto tantissimo sostegno dai suoi fan ma anche da chi non la pensa come lei. La scrittrice sarda sta mostrando la lotta al cancro e poco fa ha deciso di condividere con i suoi follower il video in cui si fa rasare i capelli. Tantissimi i commenti al video, tra questi spiccano quelli di Vasco Rossi (“Sei fantastica”, con un cuore rosso), “Tutto il cuore con te. ❤️” di Luciana Littizzetto. E ancora Chiara Ferragni, Diego Passoni, Paola Turci, Alessia Marcuzzi, Arisa e tanti altri.