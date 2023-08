Trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato evirato dalla ex compagna, è successo nella tarda serata di sabato a Marghera in provincia di Venezia. L’uomo, 43 anni, è stato sottoposto ad un lungo intervento dopo il quale l’equipe chirurgica di urologia è riuscita a ricomporre la parte evirata. Ora, scrive il Messaggero, “Lo aspetta però un delicato periodo di degenza. La donna rischia, in base al codice, un’accusa di lesioni personali gravissime. Il caso di Marghera ricorda quello, famosissimo, di Lorena Bobbit”.

“La donna evirò il marito, John Wayne, mentre dormiva e poi fuggì in auto. Anche in quel caso l’uomo fu operato. Anche in quel caso il gesto eclatante e violento nascondeva una storia bruttissima”. Proprio come in questo caso. La donna, infatti, ha reagito per difesa.





A quanto si apprende la coppia, di origine straniera, era separata da tempo. “Si erano incontrati per parlare della gestione della figlia. Lui avrebbe prima cercato di convincere l’ex moglie a riprendere la relazione, quindi tentato un approccio. Di fronte al rifiuto, avrebbe insistito con forza, provocando la reazione della donna che è riuscita a impugnare un coltello”.

Coltello con il quale ha parzialmente evirato l’ex marito rimanendo, tuttavia, ferita a sua volta nella colluttazione. Il peggio è stato evitato grazie all’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza del Suem avvertita dai vicini attirati dalle urla che arrivavano dalla casa della donna. Ora della questione si occuperà la procura per stabilire cosa successo ed erogare, eventualmente, le pene.

Anche quest’anno le donne sono al centro di attacchi continui. Dal primo gennaio al 23 luglio 2023 sono stati registrati 184 omicidi, con 65 vittime donne, di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex. È quanto emerge dall’ultimo report del Viminale. Un problema importante sul quale è necessaria una stretta feroce.