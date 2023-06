Inizia la prima vera ondata di caldo del 2023. Sull’Italia è arrivato l’anticiclone africano Scipione e toccheremo valori record oltre i 40°C. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, informa che, a partire da oggi martedì 20 giugno il termometro si impennerà. La prima regione colpita è la Sardegna, in cui si toccheranno temperature più alte di 40 gradi, Toscana e Lazio poi su tutta l’Italia.

Una massa d’aria subtropicale sta risalendo dal Sahara, dall’Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese. Staremo per 4 giorni sotto la Gobba del Cammello, come viene chiamato in gergo il promontorio di alta pressione collegato all’anticiclone africano.

Meteo Italia, giovedì 22 giugno 2023 la giornata più calda

Ebbene, con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40°C, sono previsti picchi di 43°C nella Sardegna sudoccidentale: questo caldo, improvviso, imperante e fastidioso è legato al periodo, siamo a 24 ore dal Solstizio e le giornate sono lunghissime, il sole è presente sopra l’orizzonte per almeno 15 ore e scalda continuativamente. Mercoledì 21 giugno, sarà bollino arancione solo a Campobasso e giallo in altre 15 città (tra cui Roma, Bologna, Firenze, Torino e Trieste) soprattutto al centro Nord, mentre nelle rimanenti 11 è verde.

Nel dettaglio, dal punto di vista delle previsioni, non dobbiamo segnalare un granché per quanto riguarda lo stato del cielo ed i fenomeni; è prevista solo una maggiore nuvolosità nelle prossime ore sul fianco occidentale: si tratterà per lo più di velature causate anche dalla sabbia del deserto che risalirà insieme al caldo dall’Algeria.

In pratica i cieli saranno a tratti giallognoli, ma ciò non impedirà al sole di riscaldare in modo consistente tutta la colonna troposferica. Mercoledì 21 giugno bollino rosso in alcune città a causa delle temperature, anche se la giornata peggiore è quella di giovedì 22 giugno. È previsto bollino arancione, allerta di livello 2, in ben 13 città comprese Roma, Firenze e Bologna. È quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.

Le città con bollino arancione giovedì 22 giugno sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona. Bollino giallo a Bari, Cagliari, Civitavecchia, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo.

Il bollino arancione indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, dagli anziani ai bambini fino alle donne in gravidanza e chi soffre di malattie croniche”, ricorda il ministero.