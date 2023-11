Meteo Italia, previsto un peggioramento su gran parte delle regioni e neve sui rilievi. Nelle ultime ore, tra domenica 26 e lunedì 27 novembre, una massa d’aria fredda ha di fatto portato il Paese da un autunno mite a una situazione di pieno inverno. Le temperature hanno toccato in alcuni casi, in particolare al Nord, minime di -8. Ma il freddo intenso si è fatto sentire anche al Centro e al Sud. Unica nota positiva l’assenza di precipitazioni.

Tuttavia, già a partire da lunedì 27 novembre, sono previsti pioggia e rovesci con fenomeni anche intensi. In particolare 3BMeteo prevede al Nord “nubi in aumento con tendenza a qualche pioggia a carattere sparso e neve sulle zone alpine e prealpine in calo a 500/700m. Temperature in calo, massime tra 6 e 10″. Nubi anche al Centro con prime deboli piogge. In serata temporali sul Tirreno. Ampie aperture sulle adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16. Infine al Sud “nuvoloso su Sardegna e tirreniche con qualche pioggia in intensificazione serale tra Campania e Calabria, meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 18”.

Le previsioni sull’Italia da martedì 28 novembre

Antonio Sanò de IlMeteo.it ricorda che le precipitazioni più intense ci saranno dalle prime ore di martedì 28: “I contrasti tra masse d’aria differenti porteranno a piogge molto intense che su Lazio, Campania e Calabria potrebbero causare allagamenti. Previste inoltre nevicate fino a quote molto basse, intorno ai 500 metri, soprattutto sulle Dolomiti”.

Il meteo riserverà una pausa dal maltempo a metà settimana. Mercoledì 29 il cielo sarà soleggiato su molte regioni italiane, in particolare al Centro-nord. Sulle regioni tirreniche previsto qualche piovasco solo in nottata, mentre durante tutto il giorno il cielo sarà limpido. La neve è attesa sull’Appennino a partire però dai 1300 metri. Salgono leggermente le temperature, con le massime che andranno dai 9 ai 13 gradi al Nord, e toccheranno i 18° al Sud.

Già da giovedì 30 novembre torna il maltempo con fenomeni anche intensi su Campanie e Calabria. Freddo e maltempo dureranno fino al primo weekend di dicembre con “sorprese nevose fino a bassa quota”. Venerdì 1 dicembre sole o poche nuvole al Sud, piogge intense al Nord e meno rilevanti al Centro con temperature tra 17° e 19° al Centro-Sud. Infine per l’1 e il 2 dicembre nuovo forte calo delle temperature e possibile neve anche nelle regioni centrali e a quota bassa (sui 600 metri). Pioggia e neve anche al Nord est, mentre nelle regioni tirreniche e adriatiche i cieli saranno solo parzialmente coperti.

