Le previsioni meteo per le festività pasquali, domenica 20 e lunedì 21 aprile, sono al centro dell’attenzione di molti italiani in vista di gite fuori porta e momenti all’aperto. A fornire un primo quadro della situazione è il colonnello Mario Giuliacci, noto meteorologo e climatologo, ormai molto seguito anche sui social, dove condivide aggiornamenti dettagliati sulle condizioni atmosferiche.

>>“Hanno scelto lui”. Alfonso Signorini saluta il Grande Fratello e cambia programma: posto soffiato a una conduttrice super big

Secondo Giuliacci, dopo una lunga fase instabile prevista a partire dal 12 aprile, con numerose perturbazioni e temperature tipicamente invernali, la tendenza dovrebbe progressivamente volgere al meglio. La settimana che anticipa la Pasqua sarà segnata da un ritorno del freddo, con episodi nevosi possibili anche a quote basse, specie lungo l’Adriatico e nelle regioni meridionali. Un’anomalia stagionale che riporterà un clima rigido prima dell’arrivo di giornate più miti.





Meteo, le previsioni per Pasqua e pasquetta

Il miglioramento, però, dovrebbe iniziare proprio nel fine settimana che precede Pasqua, grazie al ritorno dell’anticiclone. Le temperature, inizialmente in calo, risaliranno gradualmente, e le condizioni meteorologiche saranno sempre più stabili. Giuliacci spiega che, dopo un avvio primaverile piuttosto turbolento, il tempo inizierà a mostrare segnali di recupero, portando un clima più consono alla stagione.

Per i giorni clou delle festività, ovvero domenica 20 e lunedì 21 aprile, l’esperto prevede una situazione nel complesso favorevole. Le piogge non dovrebbero rovinare i programmi degli italiani, sebbene non si possa escludere del tutto qualche breve episodio instabile. In particolare, si parla di una possibile “anomalia positiva” nelle precipitazioni, che potrebbe interessare a intermittenza il Centro-Nord e la Sardegna, ma senza configurarsi come un vero e proprio maltempo.

In sintesi, Pasqua e Pasquetta 2025 potrebbero regalare un clima clemente, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Resterà comunque l’incognita di qualche rapido cambio, ma la tendenza generale, secondo le ultime proiezioni di Giuliacci, lascia ben sperare per chi sta pianificando una gita o una giornata all’aperto.