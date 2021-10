Maltempo in Sicilia, le previsioni in vista della festività di Ognissanti. La regione italiana ancora in allerta meteo. Segnata da alluvioni e fenomeni temporaleschi incessanti, la Sicilia finisce nella morsa del ciclone Apollo che dal Nord Atlantico porterà una perturbazione sull’intera Penisola. Queste le previsioni nel dettaglio.

In vista del ponte di Ognissanti, anche il resto delle regioni italiane vivranno sotto cieli nuvolosi e carichi di pioggia. Lo si apprende dal sito 3BMeteo, che diffonde la notizia dell’arrivo di Poppea, la tempesta di Halloween, che da nordovest procederà verso la Sardegna, ma anche verso la Sicilia e le coste tirreniche di Lazio, Campania e Toscana.

In particolar modo, proprio allo scoccare del giorno di Ognissanti, 1 novembre, il ciclone toccherà il picco di potenza, con piogge molte abbondanti previste su Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia. Dal sito Il Meteo.it si apprende che “sono attesi intensi rovesci e locali nubifragi che dalla Lombardia si sposteranno rapidamente verso le regioni del Nordest in particolare sull’area del Triveneto”.





Una situazione meteorologica che vedrà però risolversi già a partire da martedì, quando i cieli si rischiareranno, ma solo per poco. Infatti sarà prevista, per le giornate di mercoledì e giovedì, anche la neve a bassa quota.

Condizioni meteo altamente instabili, dunque, che hanno già segnato durante le scorse settimana una situazione di allerta soprattutto al Sud Italia, dove le squadre operative sono ancora in campo per rimediare ai danni successivi allo scatenarsi dei fenomeni temporaleschi che continuano a colpire i centri abitati, invitando alla massima prudenza.