Meteo Italia, stop al caldo: giù le temperature. Arrivano piogge e grandine

Meteo previsioni 6-12 giugno 2022. Un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, quindi sul Mare del Nord, sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania dove si abbattono violenti temporali con grandinate, cosa che anche in Italia metterà in difficoltà l’anticiclone africano Scipione.

Secondo quanto riporta il sito Meteo.it, martedì 7 giugno l’aria più fresca raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l’atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci e temporali dai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci spiega che lo scontro tra masse d’aria completamente diverse (aria fresca e il caldo preesistente) fornirà l’energia necessaria per la formazione anche di intense celle temporalesche generatrici di forti grandinate.





Meteo previsioni 6-12 giugno: temperature in calo, pioggia e grandine

Meteo previsioni 6-12 giugno – È previsto quindi calo termico. Nei giorni successivi e fino a giovedì 9 il fronte temporalesco scenderà verso le regioni centro-meridionali (soprattutto sul versante adriatico) dove sono previsti temporali e grandine anche di grosse dimensioni. Infine, da venerdì 10 Scipione torna sull’Italia, garantendo altre giornate soleggiate con temperature in rialzo anche nel finesettimana dell’11-12 giungo.

Meteo previsioni 6-12 giugno – Dal 7 giugno le temperature inizieranno a calare a partire dal Nord, mentre il calo più importante è atteso sulle regioni centro-meridionali adriatiche dove rispetto ai valori massimi di oggi, si perderanno anche 8-10°C. Martedì 7, al Nord, tempo molto instabile con temporali forti, ma sparsi su Lombardia e Nordest. Al centro sarà in prevalenza soleggiato e anche al Sud è previsto sole ma con temperature più basse.

Mercoledì 8, al nord è previsto un peggioramento dal pomeriggio/sera dal Nordovest verso il Nordest. Al centro sarà più instabile su Abruzzo e Molise, mentre al Sud previsti temporali su Gargano e Tavoliere. Per giovedì 9 sono previsti ancora tanti temporali al Centro-Sud, soprattutto sui versanti adriatici, migliora lentamente al Nordest, da venerdì nuova espansione dell’anticiclone.

Meteo, sull’Italia arriva Scipione: bombe di calore e temperature fino a 40 gradi. Le previsioni