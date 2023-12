Situazione meteo particolare in Italia in questo mese di dicembre, infatti è presente un caldo praticamente anomalo. Dunque, le temperature sono abbastanza alte e non c’è assolutamente un freddo glaciale nonostante siamo in pieno inverno. Tutto merito di una perturbazione libecciale, che ha stravolto tutto sorprendendo tutti gli italiani. E c’è una città in particolare che ha ottenuto un vero e proprio record storico.

Quindi, il meteo in Italia si è modificato repentinamente a dicembre e questo caldo inaspettato sta comunque rendendo felici moltissime persone. Si riesce infatti a godere di buone giornate, senza tremare dal freddo. Questa massa d’aria più calda proviene dal Sud, Sud-Ovest, e siamo quasi in presenza di una situazione primaverile. Ma non solo perché in alcune aree centro-meridionali possiamo addirittura parlare di estate.

Meteo in Italia, a dicembre caldo anomalo: c’è una città da record

Il sito 3bmeteo ha parlato appunto di condizioni meteo inaspettate in Italia, con dicembre che sta registrando un caldo a dir poco inusuale. Sono stati nominati dei territori in particolare, abbiamo infatti punte di 27 gradi a Termoli e Pescara con Marche, Abruzzo e Molise che stanno vivendo un periodo clamoroso. C’è però una città marchigiana ad aver proprio raggiunto un record assoluto, con temperature quasi estive.

La città di Ancona ha avuto una temperatura di ben 25 gradi, quindi non siamo così lontani dai 30 estivi e tutto sembra fuorché dicembre e periodo natalizio. Era dal 1989 che non c’era un risultato simile, quando si toccarono i 23 gradi. Ma anche in Romagna non c’è così tanta differenza, visto che sono stati segnalati 23 gradi a Rimini, 21 a Pisa e Firenze. Pure in Sicilia e Sardegna c’è questo ‘scempio termico’, termine utilizzato dagli esperti del settore per descrivere questo periodo.

Secondo 3bmeteo, sabato e domenica le condizioni meteorologiche dovrebbero cambiare drasticamente con il freddo che tornerà predominante soprattutto al Nord. Ma anche nel Centro e nel Meridione questo caldo insolito svanirà piano piano.