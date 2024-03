Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? Sono giornate con tanti capovolgimenti, sole, nuvole, pioggia, il freddo che torna, schiarite improvvise e temperatura che va su. E molti italiani si chiedono cosa prevedono i meteorologi nei giorni del 31 marzo e primo aprile per poter organizzare scampagnate e gite fuori porta. La primavera è davvero arrivata o ci sarà la classica coda d’inverno?

In queste ore è intervenuto il popolare esperto di previsioni meteo colonnello Mario Giuliacci. Vi diciamo subito che, purtroppo, non mancheranno le piogge e i temporali a guastare le feste di alcuni italiani. Andiamo a scoprire in quali regioni ci sarà brutto tempo. Intanto nei giorni scorsi c’è stata pure qualche nevicata sull’Arco Alpino al di sopra di 1000-1500 metri. Giovedì 28 piogge soprattutto al Nordest e sulle regioni tirreniche.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta, ecco dove pioverà

Il colonnello Mario Giuliacci ha parlato di due fasi piovose. La prima riguarda proprio giovedì 28 marzo. Tre intense perturbazioni verranno introdotte anche da forti venti di scirocco sull’Adriatico e di libeccio sul Tirreno. Le zone interessate sono quelle tirreniche con accumuli di 30 o di 40 millimetri. Previste anche le nevicate sulle Alpi oltre i 1400 metri. Venerdì 29, invece, prevista una giornata stabile con sole su buona parte d’Italia.

La seconda fase piovosa dovrebbe invece arrivare tra sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile del 2024. Fortunatamente si tratterà di una fase più leggera rispetto alla precedente e dovrebbe riguardare in particolare il nord d’Italia, ad eccezione di Emilia Romagna e ponente ligure. Queste le parole di Giuliacci: “Per Pasqua e Pasquetta l’85% dell’Italia sarà bello ma in alcune zone potrebbe piovere”.

“Sabato di Pasqua bel tempo. Ma la sera di sabato ci sarà la perturbazione Elisabetta che arriverà sulle regioni di nord-ovest. Nella mattina di Pasqua ancora rovesci su tutto il nord Italia tranne l’Emilia Romagna. Poi nel pomeriggio di Pasqua migliora ma nella sera un’altra maledetta perturbazione che si chiama Elisabetta 2 e quindi a Pasquetta sarà brutto sul nord-ovest e in alcune regioni del centro come Toscana e Alto Lazio. Nel pomeriggio migliorerà nelle regioni di nord-ovest ma insisteranno rovesci e temporali sulle regioni di nord-est e zone interne del centro”.

