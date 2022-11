“Sta arrivando”. Meteo Italia, previsioni choc per i prossimi giorni su tutto il Paese

Il maltempo che in queste ore sta imperversando sull’Italia non è destinato a durare: secondo le ultime proiezioni meteo infatti ci aspetta un’insolita novembrata. Nelle prossime ore intanto massa d’aria polare marittima, direttamente dal Nord Atlantico, entrerà nel Mediterraneo attraverso la cosiddetta porta del Rodano, cioè dalla Francia. L’aria fredda impatterà sulle alte montagne della Corsica, innescando venti di Libeccio umidi verso il Golfo Ligure: una complessa interazione che vedrà proprio in Liguria un sensibile contrasto tra la massa d’aria fredda e la più tiepida acqua del mare.



In sintesi tale processo causerà la formazione di un’area di bassa pressione in prossimità della città di Genova, detta appunto ‘Genoa Low’. Dalla prossima settimana però cambierà tutto. Già a partire da lunedì 7 novembre è atteso un rialzo termico. Scrive il Meteo.it come: “Non si toccheranno le punte massime sperimentate nelle scorse settimane con temperature che hanno sfiorato anche i 30 gradi, ma non si escludono picchi tra i 22 e i 23 gradi, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori”.

E ancora: “Qualche rovescio potrebbe invece esserci al Nord, soprattutto tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, con un conseguente abbassamento delle temperature Unica nota da segnalare però è il possibile passaggio instabile atteso tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, che provocherà delle piogge sulle regioni del Nord.Il caldo anomalo, bisogna sottolinearlo, è ben lontano dall’essere una benedizione. Dopo un’estate torrida e un mese di ottobre con temperature record in tutta Europa, anche novembre potrebbe mostrarsi particolarmente mite rispetto a quello a cui siamo abituati.



Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dalla persistenza dell’alta pressione su tutto il Vecchio Continente, che ha avuto la funzione di riparare tutti gli stati occidentali dalle perturbazioni e dalle correnti freddi in arrivo dall’Atlantico e dalla Siberia. Le temperature roventi non sono state una sorpresa per i meteorologi e per gli esperti di clima.



“Negli ultimi 30 anni le temperature in Europa sono aumentate più del doppio rispetto alla media globale, il valore più alto di tutti i continenti del mondo”. È quanto rileva il nuovo rapporto redatto dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) nel quale si sottolinea che, “se la tendenza al surriscaldamento dovesse proseguire, il caldo eccezionale, gli incendi, le alluvioni e altre conseguenze del cambiamento climatico eserciteranno un impatto sulla società, sull’economia e sugli ecosistemi”.

