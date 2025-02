L’Italia si prepara a un radicale cambiamento delle condizioni meteo. Dopo un periodo di stabilità atmosferica, il maltempo tornerà a farsi sentire con l’arrivo di due perturbazioni, una delle quali potrebbe portare freddo e neve a bassa quota. Lo ha annunciato il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, indicando che già dall’ultima parte della settimana il clima subirà un deciso peggioramento.

La farà il suo ingresso nel Nord Italia a partire dal pomeriggio di venerdì 7 febbraio, portando piogge e nevicate. I fiocchi inizieranno a scendere a quote collinari in Valle d’Aosta e Piemonte, con la possibilità di vedere neve persino sulle pianure piemontesi. In Liguria e Lombardia, invece, le nevicate si verificheranno a quote tra i 500 e i 700 metri.

Meteo Italia, Mario Giuliacci: “Quando e dove arriva la neve”

Nel corso del fine settimana, tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, nuove nevicate, anche abbondanti, interesseranno gran parte dell’Arco Alpino, i rilievi liguri e l’Appennino Piacentino e Parmense, sebbene a quote leggermente più elevate rispetto ai giorni precedenti.

La seconda perturbazione, in arrivo direttamente dall’Europa Settentrionale, sarà la più incisiva e contribuirà a un ulteriore abbassamento delle temperature, almeno nel Nord Italia. Questo potrebbe favorire ulteriori episodi nevosi, con fiocchi che si spingeranno fino a bassa quota in alcune regioni.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e agli eventuali disagi legati al maltempo, soprattutto per chi ha in programma spostamenti sulle zone interessate dalle precipitazioni nevose.