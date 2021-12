Il meteo sta per cambiare in Italia. Al freddo della scorsa settimana con temperature che in molte zone hanno sfiorato lo zero e la neve che è caduta anche a bassa quota e in pianura, sono seguite giornate stabili con le temperature che si solo alzate e sono tornate nella media del periodo. In diverse zone d’Italia è nuovamente uscito il sole regalando belle giornate e tempo stabile.

Una stabilità che ha anche favorito la formazione di nebbie via via più diffuse e persistenti in pianura e un incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Quella che stiamo vivendo da qualche giorno è una sorta di parentesi di tranquillità, dopo una prima decade di dicembre caratterizzata da un freddo maltempo che ha interessato tante regioni: attualmente qualche effimero disturbo riguarda solamente alcuni tratti del versante centrale adriatico e del Sud, eredità ormai flebile del vecchio vortice ciclonico attualmente in azione nei pressi delle isole greche, dicono gli esperti de Ilmeteo.it.

E da venerdì 17 dicembre le cose iniziano a cambiare. Per il weekend è, infatti, attesa l’alta pressione si ergerà ulteriormente verso i settori nord-orientali del continente europeo, favorendo così l’afflusso di masse d’aria gelida che scorreranno sul suo bordo più orientale, pronte a dirigersi dapprima verso i vicini Balcani per poi puntare verso le nostre regioni adriatiche del Centro e del Sud, afferma Ilmeteo.it.





Nel corso del fine settimana l’Italia sarà interessata da una irruzione di aria gelida dalla Russia che porterà all’abbassamento delle temperature e rischio più che concreto di rovesci di neve fino a bassissima quota tra sabato 18 e domenica 19 dicembre. L’aria fredda di origine russa da sabato pomeriggio, quando porterà molte nubi e precipitazioni soprattutto al Sud. Le temperature caleranno in maniera così repentina che la neve potrà scendere anche a quote collinari. Per esempio sulle Murge, in Basilicata e in provincia di Cosenza.

A una settimana dal Natale, la neve potrebbe interessare la zona degli Appennini meridionali anche a quote basse. Mentre per quanto riguarda il resto dell’Italia, le previsioni indicano tempo stabile con possibili nebbie al Nord e soleggiato altrove. La situazione è in evoluzione in vista del Natale quando è previsto un vero e proprio tracollo delle temperature a causa di un nuovo afflusso, ancora più freddo, che investirà l’Italia. Questo periodo di freddo e gelo per tutta Italia dovrebbe durare almeno fino a Capodanno.