Dopo l’arrivo prepotente di pioggia e vento il tempo cambia ancora, cosa prevede il meteo nei prossimi giorni. Nelle ultime ore un po’ dappertutto in Italia c’è stata una pausa dal maltempo con temperature miti e belle giornate di sole o al massimo un po’ nuvolose. Ancora per un po’ godremo di questa situazione anche se il quadro è destinato a cambiare presto.

In ogni caso fino a giovedì 16 novembre ci sarà tempo stabile, dice Antonio Sanò de ilMeteo.it: “Grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori sono attese punte massime di temperature sopra i 20-22°C; seppur in ritardo di qualche giorno, spazio dunque alla classica Estate di San Martino”.

L’arrivo del vortice polare, maltempo e temperature vicine allo 0

A partire da venerdì 17 novembre cambia tutto. Già alle alte latitudini si muove il vortice polare che dal 17 arriverà anche in Italia. L’alta pressione punterà (come sembra) verso Nord, dando il via alla discesa di masse d’aria fredda verso il Belpaese. Meteo.it annuncia “l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), che porterà delle precipitazioni sulle Alpi e un peggioramento con piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, un brusco calo termico e molto vento“.

In particolare, fa sapere ilMeteo.it, venerdì 17 “mentre il Nord dovrebbe mantenere un contesto sostanzialmente stabile, si prevedono piogge in alcune regioni del Centro, in particolare su Toscana, Marche e successivamente anche su Abruzzo e in alcune zone del Lazio. Non si escludono neppure deboli nevicate lungo la dorsale appenninica, sebbene a quote elevate”. Brutto tempo anche al Sud, soprattutto sulle coste tirreniche, in Campania e Calabria, mentre sul versante adriatico attenzione a cosa succederà in Puglia: qui c’è il rischio di precipitazioni intense e temporali.

Meteo.it aggiunge che comunque entro sabato 18 ci sarà un “sensibile calo termico”, con temperature inferiori alle media anche al Sud e in Sicilia. Il freddo inoltre sarà accentuato da forti venti dal nord. Insomma arriva il primo assaggio invernale con una particolarità: al Nord il meteo potrebbe essere disturbato solo sull’area del Nordest. Il fattore dominante dovrebbe essere il freddo notturno con temperature vicine allo zero anche in pianura.

