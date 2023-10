Incredibile cambiamento per quanto riguarda le previsioni meteo in Italia, col ritorno del gran caldo in diverse aree del paese. Nonostante siamo nel mese di ottobre da una settimana, le temperature che percepiranno gli italiani si avvicineranno a quelle di agosto e quindi nelle località costiere sarà tempo di ritornare a mare. A fornire i dettagli è stato il sito 3BMeteo, che ha fatto il punto della situazione su quanto succederà già nelle prossime ore.

A provocare questa insolita condizione è l’anticiclone africano Apollo, che ha già fatto sentire i suoi effetti in Francia, Spagna e Inghilterra. E potremmo essere in presenza di valori che potrebbero entrare nella storia, conquistando dei record impensabili fino a poco tempo fa. C’è soprattutto una data da segnare sul calendario, che potrebbe davvero cogliere di sorpresa tutti, compresi i meteorologi. Le previsioni meteo in Italia con l’arrivo ancora del caldo stanno già facendo rumore.

Previsioni meteo Italia: torna il gran caldo con l’anticiclone Apollo

3BMeteo ha dunque fatto un aggiornamento sulle previsioni meteo in Italia e il caldo si farà sentire eccome a partire da domenica 8 ottobre. Ad essere particolarmente colpite le aree del Settentrione, il Nordovest, la Lombardia e l’Emilia-Romagna su tutte. Le temperature minime che si registreranno alle prime luci della mattina saranno simili a quelle riscontrate ad agosto. Poi dalla prossima settimana anche il Meridione avrà temperature superiori ai 30 gradi.

Anche le regioni del centro soffriranno questo caldo insolito di ottobre. Parlando proprio di domenica 8 ottobre, le temperature saranno di ben 15 gradi sopra la media stagionale con 32-33 gradi sulla bassa Padana, più di 30 gradi in Puglia, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Più di 20 gradi anche sulle Alpi. Ma è stato anche riferito per quanto tempo dovremo fare i conti con questo ritorno di fiamma dell’estate.

La situazione meteorologica dovrebbe ritornare alla normalità entro giovedì 12 o venerdì 13 ottobre, quando le temperature scenderanno. Dovrebbe anche registrarsi una perturbazione che porterà quasi sicuramente del maltempo sulla nostra Penisola.