Meteo Italia, stop al caldo. Temperature sotto la media di 8 gradi e temporali: quando e dove

Temperature giù, l’estate e il caldo arretrano. “Sull’Italia continuano ad affluire correnti fresche dai quadranti settentrionali che hanno abbassato le temperature, soprattutto al Centro-Nord. Da venerdì un ulteriore apporto di aria fresca di origine polare farà ulteriormente scendere i termometri, questa volta anche al Sud”.

È quanto spiega il team del sito www.iLMeteo.it informando “che dopo un giovedì in prevalenza soleggiato e più caldo al Centro-Nord (temporali soprattutto in Puglia e in Calabria) venerdì un impulso instabile colpirà con temporali e grandinate dapprima il Friuli Venezia Giulia, poi tutta l’Emilia Romagna e la Liguria di levante e quindi anche le Marche. L’ulteriore apporto di aria fresca farà calare ancora una volta le temperature che scenderanno sotto la media di quasi 8°C.

Meteo Italia: previsioni 27-29 agosto 2021

Nel corso del weekend l’aria fresca raggiungerà anche il Sud provocando temporali forti sui settori appenninici, sulle zone adiacenti ad essi, ma anche in Puglia e in Campania. Al Centro-Nord dopo un sabato fortemente instabile, fresco e con molte piogge, domenica il tempo migliorerà”.





NEL DETTAGLIO

Giovedì 26. Al nord: soleggiato, ma verso sera peggiora su Friuli Venezia Giulia con temporali. Al centro: un po’ instabile su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: instabile su Puglia, Appennini, Calabria, localmente anche in Sicilia e Campania interna. Venerdì 27. Al nord: molte nubi, temporali in Emilia Romagna, basso Veneto, Liguria di levante. Al centro: peggiora su Marche, Toscana interna e poi Abruzzo con temporali.

Al sud: in prevalenza soleggiato. Sabato 28. Al nord: giornata instabile e fresca. Al centro: numerosi rovesci o temporali. Al sud: a tratti molto instabile. Domenica, instabile al Sud, sole altrove.