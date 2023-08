“Quando torna il bel tempo”. Segnate questa data. Stop a crollo termico e forti temporali, quando Circe abbandona l’Italia

Meteo Italia, le ultime notizie non promettono bene. Brutte notizie in arrivo per gli italiani. Molti già in ferie, altri che non aspettano altro che abbia inizio il periodo di meritato relax. Ma le previsioni meteo non sembrano giocare troppo a favore. Infatti stando a quanto riferito dagli esperti, il primo weekend del mese di agosto è caratterizzato da piogge sparse e in alcune aree anche dalla grandine. Una situazione che molti sperano vada a migliorare. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni degli esperti. Notizie che mettono in allarme i vacanzieri ma anche chi alle meritate ferie inizia ad avvicinarsi sempre di più. Gia negli scorsi giorni gli esperti erano stati chiari: la prima settimana del mese di agosto si sarebbe chiusa con piogge e grandine sparse. E in effetti soprattutto in Centro Italia, ma anche verso il Sud, i nuvoloni di pioggia non intendono abbandonare i cieli.

Meteo Italia, le previsioni degli esperti: “Quando torna il bel tempo”

Sempre secondo quanto riferito dagli esperti, in arrivo il ciclone Circe. Il nome stesso fa comprendere a cosa si potrebbe andare incontro, a partire da un drastico abbassamento delle temperature. Stando a quanto si apprende sul sito 3B Meteo, il maltempo accompagnerà le prossime 24 ore. Non solo pioggia ma anche temporali e temperature di 10-15 gradi in meno. Ma la situazione fortunatamente è destinata a migliorare.

Un netto calo termico sulle regioni centrali, ma anche verso sud a aprtire dal 5 agosto, poi da domenica l’arrivo dell’anticiclone proverà a mitigare le temperature e fare risplendere il sereno. Purtroppo perà a fare eccezione sarà l’arco alpino, esposto all’azione di un vortice ancora attivo sull’Europa centrale. Gli italiani dovranno dunque prepararsi a sopportare in queste aree ancora rovesci sparsi.

Attesi anche nubifragi con grandine in Emilia Romagna e Triveneto, poi Marche, Umbria orientale, Abruzzo e Molise, con instabilità che caratterizza anche le aree di Basse Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Tutto questo, fino a quando con l’arrivo dell’anticiclone, un po’ di nuvole verranno spazzate via, anche grazie ai venti di Foehn. Nulla da temere insomma, perché da mercoledì gradualmente il sole riprenderà possesso dei cieli.