Meteo Italia, le previsioni in vista per la settimana. In arrivo il maltempo su tutta la Penisola italiana. Le previsioni non sembrano lasciare margini di dubbio. A causa dei forti venti di Libeccio, scattano già gli allarmi dalla protezione civile in alcune regioni. In allerta meteo arancione e criticità idrogeologica prevista anche al Sud. Le previsione nel dettaglio.

“A partire da questa sera saremo interessati da un sistema frontale che già dalla notte e per tutta la giornata di giovedì 2 colpirà l’intera Isola con precipitazioni, anche a carattere temporalesco e con qualche cumulato rilevante nella parte occidentale”, questo quanto annunciato dai meteorologi militari.

“Dapprima le temperature saranno il leggera diminuzione, poi venerdì ci sarà un temporaneo miglioramento e da sabato un nuovo sistema nuvoloso con venti moderati di maestrale che tenderanno a rinforzare dal quadrante settentrionale sino ad arrivare lunedì sino a tramontana, toccando anche i 50 km/h”. Poi ancora un dettaglio.





“La neve ritornerà a cadere a partire dalla serata di domenica e nella giornata di lunedì, sempre sulla parte occidentale, a partire dai 500 metri sul livello del mare ci sarà anche un vistoso calo delle temperature, che, scenderanno di anche di 10 gradi e comunque non saranno superiori agli 8-10 gradi in pianura”

In particolar modo, mareggiate sulle coste tirreniche e forti rovesci con possibili gelate anche in pianura. Liguria coperta da nuvole di pioggia, ma anche Toscana e Sardegna toccate dal maltempo previsto. In peggioramento anche la Campania, procedendo verso Sud, con Calabria e Sicilia. Temporali in arrivo anche in Lazio e Umbria. Ma verso il weekend, prevista qualche schiarita, seppur il tempo sembra restare molto instabile.