Meteo, l’Italia piomba nel ‘gelo’: temperature in picchiata, nubifragi ed “eventi estremi”. Le zone colpite

Meteo Italia, temporali in arrivo per questo fine settimana. L’autunno è ufficialmente iniziato e le ore di luce cominciano ad accorciarsi. Con l’addio alla stagione estiva, anche le condizioni meteo diventano instabili, con un rischio pioggia sempre in agguato. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

Temporali in arrivo per il fine settimana. Secondo quanto riferito dagli esperti meteo il fine settimana vedrà i cieli colmi di nuvole di piogge. Rischio temporali previsti soprattutto verso il settore occidentale della Penisola, dalla Liguria di Levante verso Toscana, Lazio e Campania.

Temporali in arrivo per il fine settimana. Le previsioni meteo

Piogge e fenomeni temporaleschi sembrano voler chiudere questo mese di settemenbre dal Centro-Nord fino a interessare anche le regioni verso Sud con possibile estensione anche a Marche, Abruzzo e Molise: “E nelle prossime 100 ore sarà il periodo delle grandi piogge”, riferisce sul sito ilmeteo.it Mattia Gussoni.

Le nuvole cariche di pioggia incutono timore

Previsto, infatti, un flusso di vapore acqueo che procede verso l’Italia partendo dall’Algeria. Attesi nubifragi e picchi medio-alti delle temperature che portano a scatenare, soprattutto lungo le coste, piogge sparse e fenomeni potenzialmente alluvionali.

A sottolineare la situazione meteo ancora Gusson: “la lezione del 15 settembre con i temporali autorigeneranti sul crinale appenninico umbro-marchigiano insegna che le piogge abbondanti in montagna possono creare piene alluvionali anche verso il lato sottovento alla perturbazione, in questo caso il settore adriatico. L’allerta dunque, durante questa fase di maltempo, si potrebbe estendere anche a Marche, Abruzzo, Molise e poi gradualmente verso il meridione”.