Estate 2023, le previsioni meteo di Mario Giuliacci. La Penisola italiana si prepara all’imprevisto di inizio mese di agosto: a prevedere la brutta sorpresa il colonnello Giuliacci che ha dunque riferito ai lettori cosa accadrà nel weekend. Già negli ultimi giorni qualche avvisaglia. Infatti se da un lato si è assistito a in lieve calo delle temperature, dall’altro i cieli hanno dato il benvenuto a qualche nuvola grigia al momento passeggera. Ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare drasticamente.

Previsioni meteo di Mario Giuliacci, cosa accadrà nel primo weekend di agosto. Estate 2023 all’insegna del tempo instabile misto ad alte temperature che nelle scorse settimane e in alcune città italiane hanno toccato il picco dei 40 gradi. Un’estate decisamente insolita e caratterizzata da diverse e alterne ondate di caldo torrido. Ma non sempre.

Stando alle previsioni meteo del colonnello Giuliacci sarà previsto per questo weekend un’improvvisa tormenta. Queste le parole dell’esperto: “Dal Nord Europa ed esattamente dalla penisola scandinava, scenderà una profonda depressione che attraverserà prima il cuore del nostro continente poi si dirigerà verso l’alto Adriatico”.

Insomma, secondo le previsioni del colonnello proprio allo scoccare del primo weekend del mese di agosto, ovvero sabato 5 agosto, saranno previste precipitazioni sulle regioni di nord-est, in particolare Alpi e Prealpi fino a contemplare la possibilità di piogge anche al Centro e sulle regioni tirreniche del Meridione. E la tormenta sarebbe dunque l’inevitabile conseguenza.

Ma la brutta notizia riguarderà fortunatamente solo alcune zone della Penisola italiana. Infatti. Infatti se da un lato si andrà incontro a un brusco calo delle temperature e alle correnti dei venti di Bora e Maestrale, in altre città d’Italia non si esclude la possibilità di temperature massime anche intorno ai 30°. In ogni caso da lunedì l’estate riprenderà la sua corsa.