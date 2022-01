Meteo, temperature in picchiata, freddo e neve bassa quota: l’Italia finisce sotto zero

Meteo Italia, il freddo è in arrivo. Sarebbero in particolare 4 le Regioni italiane interessate dall’ondata di freddo proveniente dalla Russia. Insomma, le correnti artiche non risparmiano neanche il Bel Paese, tingendolo di bianco persino in pianura. Lo hanno fatto sapere gli esperti di Meteo.it. Ecco le previsioni in vista per questa settimana.

Neve e freddo anche sull’Italia e tutto anche a “quote via via sempre più basse su almeno 4 Regioni, localmente addirittura fino in pianura”, si apprende sul sito Meteo.it. Un’ondata di freddo che sembra non volere ancora cedere il passo a temperature più miti, e tutto a partire dalla prossima settimana “quando le correnti fredde riusciranno a sfondare da Est portando un generale calo delle temperature”.

Gli esperti parlano di un vero e proprio Adriatic Snow Effect (ASE), letteralmente effetto neve del Mare Adriatico, che andrebbe a interessare soprattutto le regioni del versante adriatico, quindi Molise e Puglia, fino a toccare anche la Basilicata e la Calabria, con conseguenti precipitazioni nevose, aggiungono gli esperti di meteo, “anche sotto forma di bufera, fin sulle coste, a causa del vento forte”.





Dunque si assisterà alla possibilità di vedere cadere fiocchi di neve anche a quote collinari, anche se, da 3bMeteo.com si apprende che “un campo di alta pressione” permetterà di mantenere “condizioni di tempo stabile con pochi annuvolamenti”. Decisamente variabile la situazione sulla costa campana e il Salento con temperature in diminuzione su Adriatiche e Sud.

Per quanto riguarda le regioni italiane più a Nord, nebbie e gelate diffuse a partire dalla Val Padana e anche lungo il Po, con annuvolamenti sparsi in Liguria, così come in Veneto e Friuli. Nebbia anche sulla Dorsale appenninica Emiliana, mentre le Alpi verranno baciate dai raggi del sole. Al Centro, nuvole nei cieli della Sardegna orientale che non scaseranno la possibilità di qualche pioggia sparsa su Umbria e Lazio.