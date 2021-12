Che tempo farà a Natale e Capodanno? Sebbene non sia semplicissimo fare previsioni così ‘lunghe’, gli esperti del meteo si stanno sforzando con ipotesi che vale la pena analizzare. In questi giorni, lo abbiamo visto tutti, freddo, neve e gelo l’hanno fatta da padroni. Ci sono stati anche situazioni davvero difficili, grossi disagi al traffico ma soprattutto un crollo che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia.

In provincia di Trapani, infatti, un ponte è crollato in provincia di Trapani, sulla statale 187. La zona è stata interessata da abbondanti precipitazioni. Il fiume San Bartolomeo, sottostante il manto stradale, si è ingrossato tanto da far cedere uno dei piloni della struttura. Per fortuna, o per miracolo decidete voi, non c’è stata non solo nessuna vittima ma neppure un ferito. Drammatica, in ogni caso, la testimonianza del sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo: “Il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti ed allagamenti”.

Per quanto riguarda la tendenza meteo dal 20 dicembre al 10 gennaio vediamo cosa dice l’ECMWF, ovvero il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con sede a Reading, nel Regno Unito. Il sistema vede un blocco di alta pressione che avrà pesanti conseguenze sia a Natale che dopo Capodanno pure in Italia. Secondo questa previsione le regioni adriatiche ed il Sud saranno teatro di frequenti episodi di maltempo invernale. Quindi forti venti da nord, neve a bassa quota e temperature parecchio rigide, sotto la media del periodo.





Diverso il discorso sulle aree del Nord-Ovest e le regioni centrali tirreniche. Qui per Natale e Capodanno si prevede tempo complessivamente asciutto, con temperature, anche se sotto la media, più moderate. In generale l’alta pressione dovrebbe portare maggiore stabilità, ma l’ipotesi più solida è l’arrivo di un vero e proprio “lago artico”. Una massa di aria gelida si è formata tra Scandinavia e Russia e potrebbe fare da serbatoio a ondate di gelo pronte a farsi sentire su tutta l’Europa, Italia compresa.

L’aria artica, dunque, soprattutto sotto Natale e verso la fine di dicembre, potrebbe portare alla formazione di vortici ciclonici nel bacino del mar Mediterraneo. Le correnti gelide alimenterebbero così una fase dinamica anche con neve a bassa e bassissima quota, pure in pianura. Anche per le giornate dopo Capodanno le carte dell’ECMWF prevedono un meteo analogo. Dunque prepariamoci ad un fine 2021 e un inizio 2022 con gelo, neve e temperature particolarmente rigide.