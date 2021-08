“L’autunno arriva prima quest’anno”. Brusco peggioramento del meteo: “Pioggia e freddo”

Meteo Italia, addio estate? Temperature che salutano la bella stagione, ma non ovunque. Stando alle ultime previsioni meteo, una perturbazione potrebbe interessante gran parte delle regioni italiane, ma non tutte. L’autunno, in ogni caso, sembra essere preannunciato a partire dalla prima settimana del mese.

Temperature molto alte, che hanno spesso fatto scattare persino l’allarme da bollino rosso: l’estate 2021 è stata sicuramente segnata da giornate dal caldo intenso e senza troppe distinzioni tra Nord, Centro e Sud Italia. Ma la prima settimana di settembre sembra già dare il benvenuto alla stagione autunnale.

Se al Sud sarà ancora l’anticiclone africano a non mollare la presa e lasciare che le regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, godano ancora del bel tempo, lo stesso non varrà per le altre regioni italiane. Infatti con una perturbazione in arrivo i cieli si copriranno di nuvole cariche di pioggia.





Prevista, dunque, un’instabilità nelle temperature, in particolar modo sulle regioni Alpine e Prealpine, con nubi intense, rovesci e temporali sparsi soprattutto a Nordest e nelle aree interne della Toscana, Marche e l’Umbria.

Tutto questo a partire da mercoledì 1 settembre. A riferirlo gli esperti di Meteo.it, che hanno comunque previsto un contesto anticiclonico di matrice azzorrianae atto a stabilizzare le temperature, seppur con eventi temporaleschi durante le fasce orarie pomeridiane, più intense a ridosso dei rilievi.