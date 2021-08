Meteo Italia, addio caldo africano. Tornano pioggia e temporali, quando e dove

Meteo Italia, le previsioni dal 23 al 29 agosto. Una stagione estiva che non ha dato tregua con picchi di temperature molto alti. Nelle ultime settimane la Penisola ha avuto qualche sentore di cambiamento, anche se l’anticiclone africano ha continuato a investire molte regioni italiane. Ma dopo un weekend ‘bollente’, si prevede vento di cambiamenti su gran parte del territorio.

Addio estate? Ancora ci vorrà del tempo per salutare definitivamente la bella stagione. L’Italia nella morsa del caldo fino a questo weekend con picchi che hanno superato i 34-35°C, ma qualcosa a partire da lunedì 23 agosto potrebbe notevolmente cambiare.

A fare eccezione ancora la Sicilia, dove il termometro si si manterrà intorno ai 35-37 gradi, probabilmente fino a venerdì, ma questo non varrà ovunque. Focus su Liguria, Lombardia, le regioni di Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche, con cieli meno soleggiati e temperature più basse.





La variabilità, dunque, ancora una costante, soprattutto per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali, con uno spostamento delle correnti atlantiche che tra mercoledì e giovedì interesserà anche il Sud della Penisola.

Questo favorirà, dunque, temporali e piogge sparse, che dal Triveneto interesseranno anche l’Emilia Romagna, per poi dirigersi verso Marche e Umbria. Ma i cambiamenti prevedono temperature in leggero calo anche in Puglia e Basilicata, così come in Lazio, dove farà capolino nel cielo qualche nuvola in più, soprattutto nelle zone interne fino alle coste dell’alto Ionio.